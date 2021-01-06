Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

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Üniversiteden elinizi çekin

Muhalefet yine sokak eylemleri peşinde. 27 Mayıs tehdidi ve başörtülülere saldırıdan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne “rektör ataması” bahane edilerek yeni Gezi provası başladı. MLKP gibi terör örgütü üyelerinin gösterilerine destek veren CHP’liler, eylemleri tüm üniversitelere yaymak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde önceki günkü olayları provoke eden kişilere yapılan operasyon terör bağlantısını ortaya çıkardı. Polisin gözaltına aldığı 22 kişiden sadece 2’sinin Boğaziçi öğrencisi olduğu ortaya çıktı. MLKP ve DHKP-C bağlantılı grubun 2’si öğrenci bile değilken, 11’i başka üniversite öğrencisi, 2’si de lise öğrencisiydi.