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İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Boğaziçi Üniversitesi olayları nedeniyle sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi olayları nedeniyle sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

DHA
6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Üniversiteden elinizi çekin
GÜNDEM
Üniversiteden elinizi çekin

Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Maltepe'de aranan kişi adresinde bulunamadı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım

Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve babasının "gurur duyuyorum" dediği Çelik'in terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
GÜNDEM
Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve babasının "gurur duyuyorum" dediği Çelik'in terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Gözaltına alınanlardan sadece dördü Boğaziçi öğrencisi
GÜNDEM
İstanbul Valiliği'nden açıklama: Gözaltına alınanlardan sadece dördü Boğaziçi öğrencisi

İçişleri Bakanlığı: Polisimize 'katil' denilmesi kabul edilemez
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Polisimize 'katil' denilmesi kabul edilemez

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler öğrenci bile değilmiş: 'Katil polis' sloganları atan provokatörlere gözaltı
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler öğrenci bile değilmiş: 'Katil polis' sloganları atan provokatörlere gözaltı

Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve terör propagandası paylaşımları tespit edilen Çelik'in babası Halk TV'de konuştu: Gurur duyuyorum
OYNAT 01:30
Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve terör propagandası paylaşımları tespit edilen Çelik'in babası Halk TV'de konuştu: Gurur duyuyorum
Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C marşları eşliğinde halayların çekildiği eylemler sonucu gözaltına alınan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik Halk TV'de konuştu. Çelik, terör örgütü lehine pek çok sosyal medya paylaşımı tespit edilen oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek 'Onunla gurur duyuyorum' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
OYNAT 01:00
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.


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