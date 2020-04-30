İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi Şişli’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Vatandaşların seçmece ürün yasağına rağmen meyve ve sebzeleri tek tek eliyle seçmesi pes dedirtti.

Haber Merkezi 30 Nisan 2020, 16:08 Son Güncelleme: 30 Nisan 2020, 16:12 İHA