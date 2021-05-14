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Gündem İstanbulun ilk müslüman mezarlığında tarihi taşlar çalınıyor
İSTANBUL

İstanbul’un ilk müslüman mezarlığında tarihi taşlar çalınıyor

İstanbul’un ilk kez kuşatılmasında şehit olan Müslüman askerlerin naaşlarını bulunduğu mezarlık harabeye dönerken mezarlıkta bulunan tarihi taşlar da çalınıyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’un ilk müslüman mezarlığında tarihi taşlar çalınıyor
Harabeye dönenen mezarlıkta taşların çoğu çalınmış veya harap olmuş durumda.

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Mezarlığı’nın bakımsızlıktan durumu içler acısı halde. İstanbul’un bilinen ilk Türk Müslüman Mezarlığı olan yerde İstanbul’u Yıldırım Beyazid döneminde kuşatan askerlerin naaşları bulunuyor. Ancak harabeye dönenen mezarlıkta taşlarının çoğu çalınmış veya harap olmuş durumda.

İHA

Bazı mezar taşlarının kavuklarının yerleri değiştirilip başkalarını üzerine konulmuş.

İHA

Mezar taşlarının çoğu ortadan ikiye ayrılmış bazıları ise toprak altına gömülmüş durumda. Havadan görüntülenen tarihi mezarlığın son durumu gözler önüne serildi.

İHA

“Mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı"

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan mezarlık bakımsızlıktan taşların kırılıp parçalandığını ifade eden Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Burası İstanbul’daki ilk Müslüman Türk Mezarlığıdır.

İHA

Anadolu Hisarı Mahallesi İstanbul’da ilk Türk yerleşiminin olduğu mahalle olduğu için arkamızda bulunan Anadolu Hisarı Mezarlığı şehirdeki ilk Müslüman Türk mezarlığı oluyor.

İHA

Yıldırım Beyazid döneminde iki defa yapılan İstanbul kuşatmasında şehit olan Osmanlı askerleri buradaki mezarlığa defnedildi.

İHA

Cumhuriyet döneminde atıl kalan mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı. Şu anda mezarlığın hali çok kötü durumdadır.

İHA

Taşlar çalınmış olsa bile naaşlar altta yatıyor. Burada bizden saygı bekleyen ecdadımız var. Burada bakımsızlığın zirve noktası yaşanıyor. Bakım yapılmazsa kalan taşlarda eriyip gidecek” ifadelerini kullandı.

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