Gündem İşte HDPnin suç karnesi
ANKARA

​İşte HDP’nin suç karnesi: HDP kapatılıyor mu? HDP kapatıldı mı?

İşte HDP’nin suç karnesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın HDP’nin kapatılmasını istediği iddianamede HDP’li siyasilerin suç karnesine yer verildi. İşte Başsavcı Bekir Şahin’in çarpıcı tespitlerinden bazıları: HDP’li siyasiler Kandil’in emir ve talimatıyla faaliyet yürüttü. HDP, PKK’nın partisidir. Buldan ve Demirtaş HDP’nin Öcalan’ın projesi olduğunu söyledi. PKK’ya eleman ve silah temin etmekte aktif rol oynadı. İddianamede, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPG, YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz” sözlerine atıf yapıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş - Figen Yüksekdağ
Selahattin Demirtaş - Figen Yüksekdağ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği 609 sayfalık iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. HDP-PKK irtibatının delillerle anlatıldığı iddianamede, siyasi yasak istenen 687 isim hakkındaki terör soruşturmaları ve davalarla ilgili ayrıntılar yer aldı. Ayrıca HDP’li yönetici ve milletvekillerinin örgüt lehine yaptığı açıklamalar da delil olarak iddianameye girdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı
GÜNDEM
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı

PKK’NIN SİYASİ KANADI

  • İddianamede, anayasa ve yasalara göre kurulmuş olmasına rağmen HDP’nin terör örgütü PKK’nın görüş ve talimatları doğrultusunda siyasi kanadı şeklinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. 6-8 Ekim eylemleri ve hendek olayları delil olarak gösterildi. PKK/KCK’nın nihai hedefinin Türkiye topraklarını da içine alan sözde “bağımsız Kürdistan devletini kurmak” olduğu kaydedilen iddianamede, HDP eş genel başkanları ve diğer yöneticilerinin bu amaca hizmet eden açıklamalar yaptıkları, PKK/KCK’nın güdümünde hareket ettikleri kaydedildi.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'na CHP'li milletvekillerinden destek
FOTOĞRAF 9
Title
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
Title
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
Title
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
Title
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
Title
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
Title
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir
Title
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Canan Yüceer
Title
Eski CHP vekili gazeteci Barış Yarkadaş
Title
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'na CHP'li milletvekillerinden destek
“Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. 'Direneceğim' diyen Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmedi. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti. CHP'li vekiller, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek sosyal medya hesaplarından Gergerlioğlu'na destek çıktı.

GARA KATLİAMI DELİL GÖSTERİLDİ

PKK’nın Gara’daki katliamı da iddianameye delil olarak konuldu. Mağarada rehin tutulan 13 silahsız kişiyi şehit eden terör örgütünün, davalı parti tarafından her zaman olduğu gibi kınanmadığı vurgulandı. HDP’li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun devleti suçlayan paylaşımları ile Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’ya gidip PKK’lı teröristlerle görüştüğü bilgisi de iddianamede delil olarak yer aldı. Yine HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPG-YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz” açıklaması da dosyada delil olarak sunuldu.

Vatandaş Meclis'te HDP'yi istemiyor: Anketten ‘HDP kapatılsın’ çıktı
GÜNDEM
Vatandaş Meclis'te HDP'yi istemiyor: Anketten ‘HDP kapatılsın’ çıktı

ANNELERİN BEYANLARI İDDİANAMEDE

  • HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri de iddianameye girdi. Ailelerin, çocuklarının HDP aracılığıyla kaçırıldığına yönelik beyanları HDP-PKK birlikteliğine delil olarak gösterilirken, “Yüzlerce anne, baba, kardeş beyanlarından, (silahlı terör örgütü PKK’ya militan kazandırmak maksadıyla) HDP teşkilatlarınca çocukların-gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak kaçırıldığı anlaşılmaktadır. Bu örnekler de davalı HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasındaki organik bağı gözler önüne sermektedir” denildi.

HDP’li Kurtulan terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısında
GÜNDEM
HDP’li Kurtulan terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısında

Kabul kararı 15 gün içinde

HDP’nin kapatılması talebiyle açılan davada sıra iddianamenin incelenmesinde. Kapatma davasında, Anayasa Mahkemesi’nde “ceza davası” prosedürü izlenecek. İddianamenin incelenmesi süreci, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın raportör görevlendirilmesiyle başlayacak. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayıp AYM’ye sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine 15 gün içinde karar verecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından toplantı için bir gün belirlenip, kapatma istemi esastan görüşülecek. Karar üyelerin üçte iki oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10’unun oyuyla verilecek.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda
GÜNDEM
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda

Öcalan’ın projesi

İddianamedeki diğer tespitler şöyle:
  • -HDP halka değil PKK/KCK’ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısıdır.
  • -HDP ile PKK/KCK arasında fark yoktur. PKK adına terör faaliyetlerinde bulunan kişilerin partide değişik kademelerde görev aldığı görülmektedir.
  • -HDP, PKK’nın partisidir. Aslında buna şaşırmamak gerekir. Çünkü partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdir.
  • -Davalı parti seçimlere de terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girmiştir.

CHP ve İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve HDP'li Gergerlioğlu’nun vekilliğin düşürülmesi sonrası partilerin vekil sayıları
GÜNDEM
CHP ve İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve HDP'li Gergerlioğlu’nun vekilliğin düşürülmesi sonrası partilerin vekil sayıları

Örgüt kampı gibi

-HDP kongreleri, örgüt kampları gibi terörist fotoğrafları ve terör örgütü bayrakları ile donatılmıştır. HDP, PKK/KCK silahlı örgüte eleman temin etmekte aktif rol oynamaktadır.

-Davalı partinin genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticileri zamanlarını terörist cenazelerine katılmak, teröristlerin tedavileriyle ilgilenmek, onları ve yakınlarını işe yerleştirmek, PKK’ya silah temin etmek için harcadı.

-Partinin değişik kademedeki örgütleri PKK lehine eğitim faaliyetleri yapılan, örgüt ve elebaşısı lehine yasadışı gösterilerin organize edildiği, teröristlerin buluşma noktası haline getirilmiştir.

HDP'den İmamoğlu'na 'isyanın fitilini ateşleyen kahraman' tablosu
GÜNDEM
HDP'den İmamoğlu'na 'isyanın fitilini ateşleyen kahraman' tablosu

Devletin karşısında

-Davalı partinin genel başkanından üyesine kadar görev yapmış veya yapmakta olan partililer PKK terör örgütüne “terör örgütü”, onun elemanlarına da “terörist” diyememişlerdir.

-Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında yer almamış aksine Türk Devleti ve milletin karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir.

-TSK’nın operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışıp terör örgütü propagandası yapmışlardır.

Kapatılması şart

  • Davalı partinin şiddeti, terörü, teröristi öven beyanatlarının “ifade özgürlüğü” kapsamında düşünülemeyeceği belirtilen iddianamede, “Böyle bir parti demokratik olsun olmasın, dünyanın hiçbir ülkesinde kabul ve koruma göremez” denildi. “HDP’nin PKK/KCK ve elebaşının direktifleri ile faaliyetlerde bulunması temelli kapatma yaptırımını meşru, orantılı ve zorunlu kılmaktadır” denilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: “Anayasanın 3. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için davalı partinin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur.”

687 HDP’liye yasak

5 yıl süreyle siyaset yasağı istenen 687 HDP’li arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Ahmet Türk, Sezai Temelli, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ayla Akat Ata, Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk, Faysal Sarıyıldız, Dilek Öcalan, İdris Baluken, Altan Tan, Leyla Zana, Dirayet Dilan Taşdemir, Osman Baydemir, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan da yer alıyor. İddianamede Hazine yardımının kesilmesi, Hazine yardımı ödenmişse aynı miktarın Hazine’ye iadesi de yer aldı.
Abone Ol Google News
Suriyeden atılan roketler Kilise düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Dünya futbolunu şoke eden sonuç

Dünya futbolunu
şoke eden sonuç

​'Prestij maçı' dediler, İngiliz devini Avrupa Ligi'nden elediler.
İletişim Başkanı Altundan CHPli Özele: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak

Tarihçi Mehmet Genç hoca 87 yaşında hayatını kaybetti.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

'Onbeşliler vatan savunmasında'

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümünde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nı ziyareti sonrası yaptığı konuşmada, “Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir” ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz şehitlere gül bırakamazsınız
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz şehitlere gül bırakamazsınız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınına "Seni bulurum ben merak etme" diyerek yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan’la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Dünya

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, başkent Erivan'da yer alan bir kafede oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp etti. Arshakyan'ın neden böyle bir eyleme giriştiği henüz açıklanmazken, söz konusu görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.