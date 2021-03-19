İşte HDP’nin suç karnesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği 609 sayfalık iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. HDP-PKK irtibatının delillerle anlatıldığı iddianamede, siyasi yasak istenen 687 isim hakkındaki terör soruşturmaları ve davalarla ilgili ayrıntılar yer aldı. Ayrıca HDP’li yönetici ve milletvekillerinin örgüt lehine yaptığı açıklamalar da delil olarak iddianameye girdi.

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PKK’NIN SİYASİ KANADI

İddianamede, anayasa ve yasalara göre kurulmuş olmasına rağmen HDP’nin terör örgütü PKK’nın görüş ve talimatları doğrultusunda siyasi kanadı şeklinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. 6-8 Ekim eylemleri ve hendek olayları delil olarak gösterildi. PKK/KCK’nın nihai hedefinin Türkiye topraklarını da içine alan sözde “bağımsız Kürdistan devletini kurmak” olduğu kaydedilen iddianamede, HDP eş genel başkanları ve diğer yöneticilerinin bu amaca hizmet eden açıklamalar yaptıkları, PKK/KCK’nın güdümünde hareket ettikleri kaydedildi.

FOTOĞRAF 9 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Canan Yüceer Eski CHP vekili gazeteci Barış Yarkadaş Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'na CHP'li milletvekillerinden destek “Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. 'Direneceğim' diyen Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmedi. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti. CHP'li vekiller, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek sosyal medya hesaplarından Gergerlioğlu'na destek çıktı.

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GARA KATLİAMI DELİL GÖSTERİLDİ

PKK’nın Gara’daki katliamı da iddianameye delil olarak konuldu. Mağarada rehin tutulan 13 silahsız kişiyi şehit eden terör örgütünün, davalı parti tarafından her zaman olduğu gibi kınanmadığı vurgulandı. HDP’li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun devleti suçlayan paylaşımları ile Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’ya gidip PKK’lı teröristlerle görüştüğü bilgisi de iddianamede delil olarak yer aldı. Yine HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPG-YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz” açıklaması da dosyada delil olarak sunuldu.

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ANNELERİN BEYANLARI İDDİANAMEDE

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri de iddianameye girdi. Ailelerin, çocuklarının HDP aracılığıyla kaçırıldığına yönelik beyanları HDP-PKK birlikteliğine delil olarak gösterilirken, “Yüzlerce anne, baba, kardeş beyanlarından, (silahlı terör örgütü PKK’ya militan kazandırmak maksadıyla) HDP teşkilatlarınca çocukların-gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak kaçırıldığı anlaşılmaktadır. Bu örnekler de davalı HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasındaki organik bağı gözler önüne sermektedir” denildi.

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Kabul kararı 15 gün içinde

HDP’nin kapatılması talebiyle açılan davada sıra iddianamenin incelenmesinde. Kapatma davasında, Anayasa Mahkemesi’nde “ceza davası” prosedürü izlenecek. İddianamenin incelenmesi süreci, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın raportör görevlendirilmesiyle başlayacak. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayıp AYM’ye sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine 15 gün içinde karar verecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından toplantı için bir gün belirlenip, kapatma istemi esastan görüşülecek. Karar üyelerin üçte iki oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10’unun oyuyla verilecek.

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Öcalan’ın projesi

-HDP halka değil PKK/KCK’ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısıdır.

-HDP ile PKK/KCK arasında fark yoktur. PKK adına terör faaliyetlerinde bulunan kişilerin partide değişik kademelerde görev aldığı görülmektedir.

-HDP, PKK’nın partisidir. Aslında buna şaşırmamak gerekir. Çünkü partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdir.

-Davalı parti seçimlere de terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girmiştir.

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Örgüt kampı gibi

-HDP kongreleri, örgüt kampları gibi terörist fotoğrafları ve terör örgütü bayrakları ile donatılmıştır. HDP, PKK/KCK silahlı örgüte eleman temin etmekte aktif rol oynamaktadır.

-Davalı partinin genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticileri zamanlarını terörist cenazelerine katılmak, teröristlerin tedavileriyle ilgilenmek, onları ve yakınlarını işe yerleştirmek, PKK’ya silah temin etmek için harcadı.

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-Partinin değişik kademedeki örgütleri PKK lehine eğitim faaliyetleri yapılan, örgüt ve elebaşısı lehine yasadışı gösterilerin organize edildiği, teröristlerin buluşma noktası haline getirilmiştir.

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Devletin karşısında

-Davalı partinin genel başkanından üyesine kadar görev yapmış veya yapmakta olan partililer PKK terör örgütüne “terör örgütü”, onun elemanlarına da “terörist” diyememişlerdir.

-Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında yer almamış aksine Türk Devleti ve milletin karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir.

-TSK’nın operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışıp terör örgütü propagandası yapmışlardır.

Kapatılması şart

Davalı partinin şiddeti, terörü, teröristi öven beyanatlarının “ifade özgürlüğü” kapsamında düşünülemeyeceği belirtilen iddianamede, “Böyle bir parti demokratik olsun olmasın, dünyanın hiçbir ülkesinde kabul ve koruma göremez” denildi. “HDP’nin PKK/KCK ve elebaşının direktifleri ile faaliyetlerde bulunması temelli kapatma yaptırımını meşru, orantılı ve zorunlu kılmaktadır” denilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: “Anayasanın 3. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için davalı partinin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur.”

687 HDP’liye yasak

5 yıl süreyle siyaset yasağı istenen 687 HDP’li arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Ahmet Türk, Sezai Temelli, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ayla Akat Ata, Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk, Faysal Sarıyıldız, Dilek Öcalan, İdris Baluken, Altan Tan, Leyla Zana, Dirayet Dilan Taşdemir, Osman Baydemir, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan da yer alıyor. İddianamede Hazine yardımının kesilmesi, Hazine yardımı ödenmişse aynı miktarın Hazine’ye iadesi de yer aldı.