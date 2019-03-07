İstikbal göklerde CHP mahkemelerde

Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak her projeye karşı çıkan CHP, şimdi de gözünü ülkeyi uzay teknolojileri alanında bir üst lige çıkaracak Uzay Ajansı'na dikti. CHP, Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Büyük tepki çeken başvuru nedeniyle ortak açıklama yapan CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, "CHP'nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansı'nın tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir" sözleriyle başvuruyu savundu. CHP geçmiş yıllarda da halka götürülen hizmetlere hep karşı çıktı. Nuri Demirağ'ın kurduğu ilk uçak fabrikası da çeşitli engellerle karşılaştı ve kapanmak zorunda kaldı.

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