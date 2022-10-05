İsveç Büyükelçisi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

DÜNYA İsveç devlet televizyonunda rezalet: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar

NATO'ya girmek için Türkiye'nin tüm taleplerini kabul eden İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir yayına yer verildi.

Kanalın bir programına katılan PKK sempatizanı Kadir Meral Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler sarf etti.

Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.

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OYNAT 00:29 İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar Teröre destek verdiği için Türkiye'nin NATO üyelik sürecini veto ettiği ancak sonrasında imzalanan mutabakatla NATO üyelik sürecinin önü açılan İsveç'te skandal bir yayın yapıldı. İsveç devlet televizyonu SVT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin yer aldığı bir yayın yaptı. Programın sunucusu, terör örgütü PKK'ya destek vererek, İsveç'te yaşayan PKK'lı Kadir Meral'i konuk aldı. Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırarak Türkiye'nin İsveç'ten 'aktivistlerin' iadesini talep ettiği iddiasını ortaya attı. İsveç kanalındaki skandal yayına çok sayıda tepki gelirken 'TRT'nin misilleme yapma çağrısı' sosyal medyadaki yorumlardan biri oldu. BiP'te paylaş

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