İsveç Büyükelçisi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye, İsveç Devlet Televizyonunda (SVT) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.
NATO'ya girmek için Türkiye'nin tüm taleplerini kabul eden İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir yayına yer verildi.
Kanalın bir programına katılan PKK sempatizanı Kadir Meral Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler sarf etti.
Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.