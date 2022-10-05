Dünya İsveç devlet televizyonunda rezalet Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretler yağdırıp PKKlı ismi sunucu diye çıkardılar
AVRUPA

İsveç devlet televizyonunda rezalet: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar

NATO'ya girmek için Türkiye'nin tüm taleplerini kabul eden İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir yayına yer verildi. Kanalın bir programına katılan PKK sempatizanı Kadir Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç devlet televizyonunda rezalet: Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretler yağdırıp PKKlı ismi sunucu diye çıkardılar
İsveç televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdılar.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın bu talebi, iki ülkenin de Türkiye'nin taleplerini kabul etmesiyle Türkiye tarafından onaylanmıştı. Söz konusu ülkelerin Türkiye'nin taleplerini karşılamazsa, Türkiye'nin anlaşmayı veto etme ihtimali olmasına rağmen İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir program yapıldı.

'AKTİVİSTLERİ İSTİYORSUN'

Kristoffer Ahonen Appelquist'in sunduğu bir programa katılan PKK sempatizanı Kadir Meral skandal sözlere yer verdi. Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.

  • Programın sosyal medyada tepki toplaması üzerine İsveç'te yaşayan Kadir Meral'ın kim olduğu da merak konusu oldu.

İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar
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İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar
Teröre destek verdiği için Türkiye'nin NATO üyelik sürecini veto ettiği ancak sonrasında imzalanan mutabakatla NATO üyelik sürecinin önü açılan İsveç'te skandal bir yayın yapıldı. İsveç devlet televizyonu SVT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin yer aldığı bir yayın yaptı. Programın sunucusu, terör örgütü PKK'ya destek vererek, İsveç'te yaşayan PKK'lı Kadir Meral'i konuk aldı. Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırarak Türkiye'nin İsveç'ten 'aktivistlerin' iadesini talep ettiği iddiasını ortaya attı. İsveç kanalındaki skandal yayına çok sayıda tepki gelirken 'TRT'nin misilleme yapma çağrısı' sosyal medyadaki yorumlardan biri oldu.

PKK'LI TERÖRİSTLERLE AYNI YOLDA

Türkiye doğumlu Kadir Meral'in babasının siyasi sebeplerden dolayı İsveç'e gittiği, ardından ailesini de aldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden Meral'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği öğrenildi. Söz konusu ifadelerin ortaya çıkması nedeniyle sosyal medyadan pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Meral, tıpkı İsveç'te PKK'lı terörist Amineh Kakabaveh gibi son zamanlarda İsveç'in Türkiye'ye yaktığı yeşil ışık nedeniyle tepki gösteriyor.

Kungalvs-Posten gazetesine yazılar yazan Meral, son yazısında politikacıların seçmenleri kandırdığını ifade etti.

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