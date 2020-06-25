İtirafçı oldular: FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınmışlardı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdikleri ifadelerle beraber örgütün TSK’daki kriptolarının deşifre olmasına yönelik operasyonlar genişletildi.

928 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Mahrem imamlar” tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 631’i muvazzaf 928 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI