İtirafçı oldular: FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınmışlardı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdikleri ifadelerle beraber örgütün TSK’daki kriptolarının deşifre olmasına yönelik operasyonlar genişletildi.
928 GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Mahrem imamlar” tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 631’i muvazzaf 928 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI
- Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak, 18 Şubat, 9 ve 16 Haziran 2020’de düzenlenen 6 operasyonda 847 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 438’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 145’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 241’i de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı konuda haklarında soruşturma bulunan, delil veya sağlık durumları dikkate alınan zanlılardan 23’ü de savcılık kararıyla salıverildi. 81 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi.