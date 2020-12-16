​İtirafçılar atıldı darbecilerin önü açıldı.

1980’li yıllarda FETÖ’nün TSK’ya sızmasıyla ilgili yapılan soruşturmalarda adı geçen askeri öğrencilerden 22’si, albay ve general rütbesine yükselerek 15 Temmuz darbe girişiminin ön saflarında yer aldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının temellerinin tespitine ilişkin hazırlanan raporda, 1977-1990 yılları arasında soruşturma geçirenlerin analizi yapıldı. O yıllarda FETÖ’nün askeriyeye sızdırdığı deşifre edilen birçok öğrenci itirafçı oldu. İtirafçılar okuldan atılırken, beyanlarda geçen bazı isimlerin okulla ilişiğinin kesilmediği ortaya çıktı.
KÖSE’Yİ DEŞİFRE ETTİ
- Hakkında itiraf beyanı olmasına rağmen TSK içinde tutulan o hainlerin arasında dikkat çekici isimler bulunuyor. Onlardan birisi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse. Yürütülen soruşturmada itirafçı olan Reşat Alkan, örgüt evinde sınava hazırlanırken Köse’nin de aynı evde olduğunu söylemiş. Alkan’ın Işıklar Askeri Lisesi ile ilişiği kesildi; Köse’ye yönelik hiçbir işlem yapılmadı. 15 Temmuz’da aktif rol alan Köse, darbe başarılı olsa sıkıyönetim yargılamalarının başında olacaktı. Yine itiraflarda adı geçen bir diğer darbeci ise eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkan Vekili Tuğamiral İrfan Arabacı. Deniz Harp Okulu öğrencisi Mehmet Veysi Karasu hakkında ifade veren Coşkun Cebeci, o dönem 3. sınıf öğrencisi olan Arabacı’nın, “dinsel konularda konuşmaların yapıldığı toplantılara gidişi koordine ettiğini” söylemiş. Soruşturma sonucu Karasu’nun okulla ilişiği kesilmesine karar verilirken, Arabacı hakkında işlem yapılmamış. Arabacı, 15 Temmuz’da “Deniz Kuvvetleri Karargah Sorumlusu” olarak görevlendirilmişti.
4 İTİRAF YETMEDİ
FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında rol alan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Hamza Celepoğlu’nun adı da soruşturma tutanaklarında. O da okuldan atılmamış. Celepoğlu, sözde sıkıyönetim listesinde, “Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı” olarak yer alıyordu. Işıklar Askeri Lisesi öğrencilerinden Turan Kılıç, Nevzat Acar Koç, Ergün Koyuncu ve Cengiz Kızıltan da o dönemde itirafçı olup örgüt üyelerini deşifre etti. Koç, Koyuncu ve Kızıltan’ın okulla ilişiği kesilirken, deşifre ettikleri Abdullah Topçu ise öğrenimine devam etmiş. Topçu da kurmay albay rütbesiyle Kara Harp Okulundaki darbe faaliyetlerinde rol almıştı.
30 yıl sonra darbe yönetti
- Dikkat çeken başka bir olay ise itirafçı olan Ahmet Zeki Gerehan’ın okuldan atılmaması oldu. Gerehan, Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenciyken kendi el yazısıyla hazırladığı 25 Aralık 1986 tarihli ifadesinde, FETÖ’nün evlerine gittiğini, Fetullah Gülen’in videoları izleyip Sızıntı Dergisi okuduklarını anlattı. Askeriyeye girdikten sonra örgütle irtibatının sürdüğünü söyleyen Gerehan okuldan atılmadı. Kurmay Albay rütbesine kadar yükselen eski Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı Gerehan, 15 Temmuz darbe girişimini İstanbul’da yöneten hainlerden.
İfadelerde 119’unun adı var
Rapora göre, 1977-1990 yılları arasında 515 kişi hakkında soruşturma yapıldı. Bunlardan 276’sının askeri okulla ilişiği kesildi, 239’u ise öğrenci olarak askeri okullarda öğrenimine devam etti. Okuldan atılmayan 239 kişiden 119’u hakkında ifade bulunuyor. Yine 239 kişiden 22’sinin darbede aktif rol aldığı belirlenirken, 58’i hakkında da FETÖ üyeliğinden işlem yapıldı. Hakkında itiraf beyanı olmasına ya da soruşturma geçirmesine rağmen okuldan atılmayıp FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan diğer isimlerden bazıları şöyle:
- -YILDIRAY HAZIR: Heybeliada Deniz Lisesi öğrencisiyken 5 disiplin puanı kırıldı. Albay rütbesiyle 15 Temmuz’da aktif rol alan Hazır, darbeciler tarafından TÜRKSAT’ta görevlendirildi.
- -BAHRİ GÜRHAN: Maltepe Askeri Lise Öğrencisi Ali Yiğit, örgüt evlerinde Bahri Gürhan ile birlikte kaldığını anlattı. Soruşturma sonucu Yiğit’in okulla ilişiği kesildi. Okuldan atılmayan Gürhan, kurmay albay rütbesiyle 15 Temmuz gecesi Sakarya’daki darbe faaliyetlerini yönetti.
- -CENGİZ EKİN: Deniz Harp Okulu öğrencisi Mehmet Aygün ifadesinde, gittiği örgüt evinde (1982-83 öğretim yılında) yine askeri öğrenci olan Cengiz Ekin’i gördüğünü söyledi. Bu itirafa rağmen askeri okuldan atılmayan Ekin, kurmay albay rütbesiyle darbe girişiminde rol aldı.
- -MEHMET KAPAN: Işıklar Askeri Lisesi öğrencisiyken hakkında birden fazla beyan olmasına rağmen okulla ilişiği kesilmedi. Kapan hakkında beyanlarda bulunan Salim Çağlan ise okuldan atıldı. Kurmay albay rütbesine kadar yükselen Kapan, İstanbul’daki darbe faaliyetlerinde aktif rol aldı, köprüleri ve havaalanını işgal etti.