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Gündem İYİ Partide kriptolar var
POLİTİKA

İYİ Parti’de kriptolar var

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için İYİ Parti’den ihracı gündeme gelen Ümit Özdağ bir adım daha ileri giderek partide kripto FETÖ’cüler olduğunu ima etti. Özdağ, “Üçüncü yaşını kutlayan İYİ Parti’yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için mücadelemiz devam edecek” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Meral Akşener ve Buğra Kavuncu
Meral Akşener ve Buğra Kavuncu

İYİ Parti’de olağan kurultay sonrası başlayan tartışmalar FETÖ krizi ile derinleşerek devam ediyor. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna yönelik iddiasının ardından İstanbul’daki 39 ilçe başkanı dilekçe yazarak Özdağ’ın ihracını istemişti. Bu hafta içinde yapılması planlanan Başkanlık Divanı toplantısında Özdağ’ın iddiaları ve hakkındaki ihraç istemi değerlendirilecek.

Ümit Özdağ

ÖZDAĞ’DAN YENİ BOMBA

Parti kulislerinde dosyası disiplin kuruluna gönderilecek Özdağ’ın ihracı konuşuluyor. Bu hafta yapılacak Başkanlık Divanı’nda Özdağ’ın yanı sıra özellikle Meclis grubunu boykot eden diğer muhaliflerin tutumu da masaya yatırılacak. İhraç tartışmaları sürerken İYİ Parti 3’üncü yaşını kutladı. İzmir’deki kutlamaya katılmayan Özdağ sosyal medyadan “3. yaşını kutlayan İYİ Parti’yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için verdiğimiz mücadele devam edecektir” mesajını paylaştı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise dün “Problemler var diye demokratik siyasetin önünü kesmeyeceğiz. Partide Ümit Bey’le ilgili bir gündem yok” açıklamasında bulundu.

OYNAT 00:46
"İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" diyen Türkşen'den Akşener'e salvo: Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın

İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, Genel Başkan Meral Akşener'e FETÖ'yle mücadele konusunda eleştiriler yöneltti. Kendisi ve pek çok FETÖ mağduru isim üzerinden reklam yapıldığını belirten Türkşen, 'Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz' deyip, FETÖ'den mağdur olanlardan birini bile Meclis'e sokmuyorsanız hikâye anlatıyorsunuz' ifadelerini kullandı.


TÜRKŞEN’DEN FETÖ ÇIKIŞI

Özdağ’ın yanısıra parti kurucularından Ali Türkşen de FETÖ tartışmalarına dahil oldu. Katıldığı bir programda Akşener’in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandığını söyleyen Türkşen, “Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ’nün zerresi bizim içimize giremez diye yola çıkıp, FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis’e sokamıyorsanız, hikaye anlatıyorsunuz” dedi.

Koray Aydın'dan Özdağ'a sert sözler: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir
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Koray Aydın'dan Özdağ'a sert sözler: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir

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