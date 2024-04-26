İYİ Parti'de seyircisiz seçim

ATO Congresium’da yarın yapılacak İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Şu ana kadar 5 adayın yarışa soyunduğu kongre öncesi dikkatler ise Genel Başkan Meral Akşener’de. Son bilgilere ışığında Akşener’in kongreye katılma yönünde bir niyeti yok. Adaylığı konusunda yeteri kadar ısrar gelmemesinde hayal kırıklığına uğrayan Akşener’in küskünlüğünün devam ettiğini savunanlar, bir veda konuşması yapmadan bırakabileceği görüşünü dile getiriyor. Bu çerçevede bazı isimlerin Akşener’i iknaya yoğunlaştığı ileri sürüldü. Akşener’in kongreye katılması durumunda ise konuşma yapıp yapmayacağı salonun durumuna göre belli olacak.

YARIŞ AYDIN VE DERVİŞOĞLU ARASINDA

Kongrede ise sadece delegeler, genel merkez çalışanları ve basın mensupları olacak. Kongrede ilk iki turda genel başkan seçiminde katılımcı delegelerin salt çoğunluğunun oyu aranacak. 2 turda da bu sağlanamazsa seçim üçüncü tura kalacak. Bu turda en yüksek oyu alan isim genel başkan olacak. Seçimlerin İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun arasında geçmesi bekleniyor. Diğer adaylar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İstanbul teşkilatı kurucu üyesi Orkan Yektaş.

Bir veda daha

İYİ Parti Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, partisinden istifa etti. Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal yapısının kişilerin çıkar, eğilim ve beklentileri karşısında çöktüğünü iddia ederek, Genel Başkan Meral Akşener'in Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttüğünü ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önleyemediğini belirtti. Aydemir paylaşımında “Seçim sürecinde partiye zarar vermemek ve delegenin bana verdiği GİK üyeliği yetkisine ihanet etmemek için bekledim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti'den ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.











