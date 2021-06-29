Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkandan Kanal İstanbul tehdidi İktidara gelirsek o paraları ödemeyeceğiz
POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Kanal İstanbul tehdidi: İktidara gelirsek o paraları ödemeyeceğiz

Temeli geçtiğimiz hafta atılan Kanal İstanbul projesine muhalefet tehditlerini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim" sözlerinden birkaç saat sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "İlk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İYİ Partili Lütfü Türkkandan Kanal İstanbul tehdidi: İktidara gelirsek o paraları ödemeyeceğiz
CHP ve İYİ Parti'den Kanal İstanbul'a yönelik tehditler sürüyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul Projesine değinen Türkkan, tehdit diline başvurdu.

"Kesinlikle ödeme yapmayacağız"

Türkkan, "İYİ Parti olarak ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Yaptığınız tüm ihaleleri masaya yatıracağız" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan Kanal İstanbul tehdidi: O paraları ödemeyeceğiz
OYNAT 00:17
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan Kanal İstanbul tehdidi: O paraları ödemeyeceğiz
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklamaları İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi. Kanal İstanbul'a dair açıklama yapan Türkkan, 'Söke söke alırlarmış. O iş o kadar kolay mı? İYİ Parti olarak ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz.' dedi.

CHP ve İYİ Parti'den peş peşe tehditler

Türkkan'ın basın toplantısında birkaç saat önce de Millet İttifakı'nın diğer partisi CHP'den Kanal İstanbul'a ilişkin bir açıklama daha gelmişti.

"İmza atanların burunlarından getireceğim"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim
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