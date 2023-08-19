İYİ Parti'nin kötü tiyatrosu

Düzensiz göçe karşı alınan tedbirleri görmezden gelen muhalefet, İran sınırında algı yapma peşine düştü. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırının Van bölümünde hiçbir engele takılmadan İran’a yürüdüğünü savunarak, kaçak göçmenlerin ülkeye rahat bir şekilde girdiği izlenimi oluşturmaya çalıştı. Türkoğlu, beş gün boyunca Başkale, Özalp, Saray ve Çaldıran’da sınır hattına dolaşarak yaratacağı algıya en uygun yeri aradı. Türkoğlu ve beraberindekiler bunun için Saray’a bağlı Yukarı Tulgalı köyü yakınlarında sınırda inşası devam eden beton duvar şantiyesini seçti.

ŞANTİYEYE KAÇAK GİRMİŞ

Türkoğlu’nun eylemine ilişkin olarak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; İYİ Parti’li vekil şantiyeye işçi kılığında bir araçla girdi. Duvar hattında ilerleyen vekil ve beraberindekiler araçtan inerek sınırda fotoğraf verdi. Kaynaklar, Türkoğlu’nun hudut hattını geçtiğini iddia ettiği noktada da beton duvar inşaatın devam ettiğine dikkat çekti.

HİÇBİR KAÇAK GÖREMEYİNCE

Kaynaklar, Türkoğlu’nun beş gün bölgede bulunmasına karşın hiçbir kaçakla karşılaşmadığını hatırlatarak hudutlar güvensiz mesajı verilmek istendiğini kaydetti. Bu şekilde Mehmetçiğin hedef gösterilmeye çalışıldığı belirtildi. Kaynaklar, “Hiç mülteci görmediğinize göre nasıl ‘hudutlar güvensiz’ dersiniz” eleştirisinde bulundu. Kaynaklar, ‘tiyatro’ olarak niteledikleri olayın sınır güvenliği için büyük emek harcayan Mehmetçik’in emeğine saygısızlık olduğunu belirtti.

GEÇİP GEÇMEDİĞİ MUAMMA

Türkoğlu’nun sınırı geçip geçmediği de belirsizliğini koruyor. Güvenlik kaynakları, “15- 20 metre sınırı geçip geçmediği de belli değil” derken fotoğrafta görülen yolların Türkiye tarafından yapıldığının altını çizdi.

Duvarlar ‘montajı’ bekliyor

Sınır güvenliği için Türkiye’nin doğu ve güney sınırlarına dikilecek beton duvarların önemli bir bölümünde imalat tamamlandı. 911 km’lik Suriye sınırının tamamında, 560 km’lik İran sınırının duvar örülmesi planlanan 479 km’lik bölümünün 260 km’lik kısmında imalatların tamamlandığı bildirildi.

KISA SÜREDE MONTAJ

Edinilen bilgilere göre, İran ve Suriye sınırına yapılan modüler beton duvarların imalatının tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde sınırlara yerleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 83,6 kilometre güvenlik duvarı inşa edildi. İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da şu ana kadar, ihale edilen 180 kilometrelik bölümün 127 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı, 12 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 160 kilometre güvenlik yolu yapıldı.

SON TEKNOLOJİ KALKAN

Doğu ve güney sınırları duvarlarla örülmesinin yanı sıra fiziki önlemler kaçak geçişlere karşı son teknoloji önlemlerle destekleniyor. Hudut birlikleri ve komandolar, sınır hattında güvenliği sağlamak, geçişleri engellemek amacıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gece gündüz görev yapıyor. Elektro optik kule sistemleri üzerinde ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 10 kilometre mesafeden tespit yapabilen Şahingöz termal kamera, 40 kilometre mesafeden tespit yapabilen ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi, SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi, termal ve PTZ kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle sınırı sürekli kontrol altında tutan güvenlik güçleri, “HIZIR” adı verilen taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bölgede devriye atarak menfezleri, köprü altlarını kontrol ediyor.











