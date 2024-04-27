Türkiye'nin sandık başına gittiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.

Meral Akşener döneminin sona ereceği kurultaydaki seçimlerde Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen kurultayda yapılan ilk oylamada Aydın 472, Dervişoğlu 370, Akalın 327 ve Kodaz ise iki oy aldı.

Seçim üçüncü tura kaldı

Sonuçlar neticesinde seçimler ikinci tura kalırken, Mehmet Tolga Akalın, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Seçimlerin ikinci turunda Aydın 566; Dervişoğlu ise 569 oy alırken seçimler üçüncü tura kaldı.

Akşener'den veda konuşması

İYİ Parti'de olağanüstü kurultayda aday olmayan Meral Akşener, son kez kürsüden partililere seslendi. Akşener, "Bugün emaneti devretme günü. Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı asla pişman olmadım, bugün de pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Akşener, 20 dakikalık konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı.

İYİ Parti'nin seçim tüzüğü

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan seçilecek.

Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan olacak.

Bu arada kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edildi.

Oy verme işleminin başladığı genel başkanlık seçiminin ardından, genel idare kurulu ve merkez disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.







