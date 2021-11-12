İzinli mahkûmlara aşı çağrısı

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkûmların geri dönüşüyle ilgili bir duyuru yayınladı. İzin sürelerinin 30 Kasım’da son bulacağı belirtilen duyuruda, hükümlülerden, aşı yaptırmayanların en kısa sürede aşı yaptırmaları, kuruma gelmeden önceki 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri istendi.

Salgın önlemleri çerçevesinde açık cezaevinde bulunan binlerce hükümlü izinli sayılarak 15 Nisan 2020’de evlerine gönderilmişti. Bugüne kadar 9 kez uzatılan izinler 30 Kasım itibariyle sona erecek.

48 SAAT ÖNCE PCR TESTİ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan duyuruda, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları istendi. Aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları istendi.

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Duyuruda, şöyle denildi: “Hükümlülerin, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.”