Gündem İzinli seyahat sonrası İstanbulda otogarlar bomboş kaldı
İSTANBUL

İzinli seyahat sonrası İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Şehirlerarası taşımacılığa getirilen düzenlenmenin ardından valilik iznine de bağlanması nedeniyle İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından otogarlar boşaldı.
İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından otogarlar boşaldı.

Hızla yayılan ve hala kesin tedavisi bulunamayan korona virüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından otogarlar boşaldı.n

OTOGARLAR BOŞALDI

Karar sonrası Megakent İstanbul'da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.

  • Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor.

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