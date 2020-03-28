İzinli seyahat sonrası İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Şehirlerarası taşımacılığa getirilen düzenlenmenin ardından valilik iznine de bağlanması nedeniyle İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 08:12 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 08:19 İHA