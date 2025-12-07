Yeni Şafak
İzinsiz kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

17:597/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Ö.Ü., B.Ü. ve Ö.Ş.U. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı belirlendi. Operasyonda şüpheliler kazı esnasında yakalanırken, olay yerinde kullanılan 1 adet elektrikli delici/kırıcı makine ve ucu, 1 benzinli jeneratör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

#Kırşehir
#kaçak kazı
#Operasyon
