İzinsiz kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Ö.Ü., B.Ü. ve Ö.Ş.U. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı belirlendi. Operasyonda şüpheliler kazı esnasında yakalanırken, olay yerinde kullanılan 1 adet elektrikli delici/kırıcı makine ve ucu, 1 benzinli jeneratör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.