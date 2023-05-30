İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: CHP'ye oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

"Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme gir devlet kurumlarında çalış."