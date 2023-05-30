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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: CHP'ye oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

Muhalefet destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından sosyal medyada skandal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı. Çelik yaptığı paylaşımda "CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme, gir devlet kurumlarında çalış." ifadelerini kullandı.

17:07 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hayriye Çelik, belediyede CHP’ye oy vermeyenlerin listesini yaptıklarını açıkladı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hayriye Çelik, belediyede CHP’ye oy vermeyenlerin listesini yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanından skandal paylaşım

CHP yandaşları, Erdoğan'ın zaferinin ardından AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza attı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı.

"Başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hayriye Çelik'in skandal açıklaması şöyle:

"Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme gir devlet kurumlarında çalış."
AK Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor
AK Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. 14 Mayıs seçimleri için halkın nabzını tutan bir YouTube kanalında skandal bir olay yaşanmıştı. Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, ağır hakeretler ederek gündeme düştü. Küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu'nun seçmeni büyük destek verirken bu seviyesizce hareket meşrulaştırılıyor. Şahısla fotoğraf çekilenler, seçimlerin ikinci turunda görsellerini büyük bir gururla paylaşmaya devam ediyor.

#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Hayriye Çelik
#CHP
1 saat önce
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