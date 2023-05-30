İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: CHP'ye oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hayriye Çelik, belediyede CHP’ye oy vermeyenlerin listesini yaptıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanından skandal paylaşım
CHP yandaşları, Erdoğan'ın zaferinin ardından AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza attı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı.
"Başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hayriye Çelik'in skandal açıklaması şöyle: