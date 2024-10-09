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İzmir Körfezi'ne bir arıtma daha

İzmir Körfezi'ne bir arıtma daha

Merve Safa Akıntürk
04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kirliliğin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve alanında uzman isimler tarafından hazırlanan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nda özellikle atıksu arıtma tesisi üzerinde durdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plana göre ilk etapta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin mevzuata uygun işletilmesi sağlanacak. Tesiste 4'üncü faz hizmete alınması sağlanarak arıtma kapasitesinin artırılması bekleniyor.


TESİS ARITMADA YETERSİZ

Tesisin kurulu kapasitesi, günde yaklaşık 605 bin metreküp. Ama tesise gelen atık su miktarı günlük 700 bin metreküpü aşıyor ve fazla atık su tesiste arıtılmıyor. Çok yüksek miktarda katı atık, orta körfeze arıtılmadan doğrudan dökülüyor. Körfezin dibine birikiyor, dip çamurunu artırıyor, canlı yaşamını derinden etkiliyor.

Acil plan kapsamında öncelikle bu tesisin mevzuata uygun olarak işletilmesi sağlanacak. Bakanlık koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tesisin 4'üncü fazını hizmete alması sağlanacak. Toplam maliyeti 600 milyon lira olan dördüncü faz tamamlandığında tesisin günlük arıtma kapasitesi 216 bin metreküp artarak 820 bin metreküpe çıkacak.


KAPASİTE ARTIRILACAK

Dördüncü fazın hizmete alınması mevcut kapasitenin üçte bir oranında artırılması demek. Bu da Körfez’in daha temiz olması, fazların daha az yorulması, fazların ömrünün uzaması ve daha fazla suyun arıtılması anlamına geliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından körfez çok daha berrak bir görünüme kavuşacak.


KÖRFEZİ 'SAFİNAZ' TEMİZLEYECEK

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi. Deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor. Yüzey temizleme aracı haftanın 6 günü, günde 7,5 saat körfezde mesai yapacak.




#izmir
#arıtma tesisi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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