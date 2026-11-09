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İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

12:38, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 15:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. İzmi Valiliği 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 13 kişinin ise yaralandığı feci olayda, ekiplerin enkaz altında kalan 8 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda saat 11.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tesisteki patlamanın hemen ardından fabrikada yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.


İzmir Valiliği acı bilançoyu duyurdu

Bölgedeki arama kurtarma ve söndürme çalışmaları hızla sürerken, İzmir Valiliği yaşanan feci olaya ilişkin son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelen elim kazada ilk tespitlere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralı vatandaşların bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Valilik daha sonra yaptığı açıklamada can kaybının 6'ya yükseldiğini, yaralı sayısının 3'ü ağır olmak üzere 13 olduğunu belirtti. Enkaz altında kalan 8 işçi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.


14.55 Bakan Gürlek: 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

Yaşanan şiddetli patlamanın ardından İçişleri Bakanı Çiftçi de sürece dair bir açıklama yaptı. Olayı yakından takip ettiklerini belirten Çiftçi, İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini ve akabinde yangın çıktığını ifade ederek, ilgili birimlerin koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bölgedeki yangına müdahale sürerken, enkaz altındakilere ulaşmak için ekiplerin zamana karşı yarışı devam ediyor.

Görgü tanıkları yaşananları anlattı: Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı

Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.

Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.

"Çok şiddetliydi"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

Başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.


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Başlıklar :i̇zmiraliağahabaş demir-çelik fabrikasıhabaşdemir-çelik fabrikası
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İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama oldu.
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