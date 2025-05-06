İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde dron aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dron, bölgede konuşlanan sivil ekipler tarafından havada vurularak düşürüldü. Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.'yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi. Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.