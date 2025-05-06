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İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

23:396/05/2025, Salı
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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Dron ile zehir uçurdular.
Dron ile zehir uçurdular.

İzmir'in Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde dron aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dron, bölgede konuşlanan sivil ekipler tarafından havada vurularak düşürüldü. Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.'yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi. Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, dronla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



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