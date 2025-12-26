İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon: 6 kişi yakalandı

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, ruhsatsız silah bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve kullanımını kolaylaştırmak suçları kapsamında takip edilen şüphelilerin, farklı ilçelerde kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlendi.

Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, plakasız motosiklet ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlünün de bulunduğu, bu kişilerden birinin 18 yıl 10 ay, diğerinin ise 4 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C.T, R.A, S.T, E.D, A.S. ve M.U. tutuklandı, N.E.Y, İ.B. ile A.S.U. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







