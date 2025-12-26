Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon: 6 kişi yakalandı

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon: 6 kişi yakalandı

17:5126/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yapılan aramalarda ruhsatsız silah, plakasız motosiklet ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yapılan aramalarda ruhsatsız silah, plakasız motosiklet ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de organize suç faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, ruhsatsız silah bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve kullanımını kolaylaştırmak suçları kapsamında takip edilen şüphelilerin, farklı ilçelerde kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlendi.

Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, plakasız motosiklet ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlünün de bulunduğu, bu kişilerden birinin 18 yıl 10 ay, diğerinin ise 4 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C.T, R.A, S.T, E.D, A.S. ve M.U. tutuklandı, N.E.Y, İ.B. ile A.S.U. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Organize suç örgütü
#emniyet
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konut kurası çekiliş sonuçları: 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimi yapılıyor