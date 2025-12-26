Yeni Şafak
Sadettin Saran 'İtibar etmeyin' diyerek açıkladı: Flaş suç duyurusu kararı!

07:45 26/12/2025, Cuma
Son günlerde telefonlara gelen "Sadettin Saran" imzalı şüpheli mesajlar üzerine Fenerbahçe Başkanı bizzat devreye girdi. Kendi ismi üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı sessiz kalmayan Saran, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adının kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS gönderilmesi hakkında açıklama yayınladı.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saran, söz konusu durum hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


İşte Sadettin Saran'ın açıklaması:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.



Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."


