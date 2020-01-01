İzmit’te yeni yıl kıyımı

İzmit Belediyesi’nde toplu işten çıkarma yapılırken bir yandan CHP’ye yakın olan isimlerin işe alındığı öğrenildi. Belediye başkanı 29 personeli işten çıkardı. İzmit Belediye Başkanı Seçilen CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez Sözcü Gazetesi’nin bölge temsilcisi Uğur Enç’in eşi Av.Arzu Türkkal Enç’e belediyenin iki şirketinin avukatlığını verdiği öğrenildi.
İŞÇİLER BANA GÜVENSİN
- 15 yıl aradan sonra AK Parti’den CHP’ye geçen İzmit Belediyesi’nde işçi kıyımının 1 Ocak’tan itibaren devam edeceği öğrenildi. İş akitlerinin bittiğini öğrenen belediye personelinin belediye koridorlarında gözyaşlarıyla çalışma arkadaşlarına veda ettiği belirtildi. CHP’li Başkan Hürriyet’in mahalli seçimlerinden önce meydanlarda “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız.” diyerek oy topladığı öğrenildi. Öte yandan seçim sonrası belediyede çalışan personelin sendika değiştirmek için baskı yapıldığı sendikadan istifa ettirilen personelin sol görüşlü sendikalara üye yaptırıldığı ortaya çıktı.