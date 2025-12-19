Japonya ve Yeni Zelanda'dan savunma anlaşması

Japonya ve Yeni Zelanda, ikili savunma ilişkilerini derinleştirmek amacıyla savunma işbirliği ve bilgi güvenliği alanlarında iki anlaşmaya imza attı.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tokyo'da yapılan görüşmelerde Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins'in ikili güvenlik işbirliği, ekonomik güvenlik, bölgesel gelişmeler ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki rolünün önemini ele aldığı belirtildi.
Yeni Zelanda Savunma Bakanı Collins ise yazılı açıklamasında, anlaşmanın denizde yakıt ikmali, ortak insani yardım ve afet yardımı faaliyetlerinde gıda ya da tıbbi malzeme temini gibi alanları kapsayabileceğine işaret ederek, "Kuvvetlerimiz halihazırda iyi bir işbirliği içinde. Bu anlaşma, daha da sorunsuz bir ortaklık için gerekli zemini oluşturacak." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise konuya ilişkin açıklamasında, Japonya'nın ülkesinin "kritik bir ortağı" olduğunu vurgulayarak, artan uluslararası gerilimler karşısında ortaklarla birlikte çalışmanın ve bölgesel güvenlik ile refahın korunmasının önemine dikkati çekti.