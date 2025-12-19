Japonya ve Yeni Zelanda'dan savunma anlaşması

Anlaşmaların iki ülke silahlı kuvvetleri arasında tedarik ve hizmetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yürütülmesini, daha yakın askeri işbirliğini ve iki ülkenin uluslararası toplumun barış ve güvenliğine daha etkin katkı sunmasını amaçladığı bildirildi.