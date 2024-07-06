Jinping'e Türkiye daveti: BRİCS için Çin desteği

Ziyarette Çin Komünist Partisi yetkilileri ile bir araya geldiklerini, Guanco, Pekin, Şanghay şehirlerinde çeşitli temaslarda bulunduklarını anlattı.

Sırakaya, “Biz yapmış olduğumuz görüşmeleri üçayak üzerine oluşturduk. Bir ikili görüşmeler, ikincisi ekonomik ilişkilerimiz ve üçüncüsü de bölgesel anlamda beraber hareket edebileceğimiz mekanizma oluşturulması. Yatırımcılarımızın en büyük problemi vize konusundaki yaşadıkları zorluklar ve gümrüklerde karşılaştıkları ayrımcı muameleler oldu. Heyetimiz bu konuyu her üst düzey görüşmesinde dile getirdi” ifadelerini kullandı.





BRİCS’TE TÜRKİYE OLMALI

BRİCS konusuna dikkat çeken Sırakaya, “BRİCS konusunda sizin (Türkiye’nin) olmanızı çok ciddi anlamda destekliyoruz, dediler. AB ile bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyebiliriz artık soru işareti. BRİCS’de Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır katılması ile birlikte dünya nüfusunun yüzde 41’ne bir hitap eder. 56 trilyon dolar ile dünyadaki ekonominin yüzde 32’sine hükmeden bir yapı” diye konuştu.

EYLÜLDE HEYET AĞIRLANACAK

Sırakaya, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Türkiye’ye davetini ilettik. Bu daveti de paylaşacaklar. Çin Komünist Partisi’nin üst düzey yetkilileri de eylül ayında Türkiye’ye gelecek. Bu geliş gidişlerin arttıkça bu meyveler muhakkak hasıl olacak” şeklinde konuştu.

Çinli yatırımcılar gelmek istiyor