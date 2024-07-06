Jinping'e Türkiye daveti: BRİCS için Çin desteği

Ziyarette Çin Komünist Partisi yetkilileri ile bir araya geldiklerini, Guanco, Pekin, Şanghay şehirlerinde çeşitli temaslarda bulunduklarını anlattı.
Sırakaya, “Biz yapmış olduğumuz görüşmeleri üçayak üzerine oluşturduk. Bir ikili görüşmeler, ikincisi ekonomik ilişkilerimiz ve üçüncüsü de bölgesel anlamda beraber hareket edebileceğimiz mekanizma oluşturulması. Yatırımcılarımızın en büyük problemi vize konusundaki yaşadıkları zorluklar ve gümrüklerde karşılaştıkları ayrımcı muameleler oldu. Heyetimiz bu konuyu her üst düzey görüşmesinde dile getirdi” ifadelerini kullandı.
BRİCS’TE TÜRKİYE OLMALI
BRİCS konusuna dikkat çeken Sırakaya, “BRİCS konusunda sizin (Türkiye’nin) olmanızı çok ciddi anlamda destekliyoruz, dediler. AB ile bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyebiliriz artık soru işareti. BRİCS’de Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır katılması ile birlikte dünya nüfusunun yüzde 41’ne bir hitap eder. 56 trilyon dolar ile dünyadaki ekonominin yüzde 32’sine hükmeden bir yapı” diye konuştu.
EYLÜLDE HEYET AĞIRLANACAK
Sırakaya, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Türkiye’ye davetini ilettik. Bu daveti de paylaşacaklar. Çin Komünist Partisi’nin üst düzey yetkilileri de eylül ayında Türkiye’ye gelecek. Bu geliş gidişlerin arttıkça bu meyveler muhakkak hasıl olacak” şeklinde konuştu.
Çinli yatırımcılar gelmek istiyor
Görüşmelerde partiler arasında mutabakat zaptı imzalandığını ifade eden Sırakaya, “Bu ikili görüşmelerin ekonomik anlamda inşallah sonuçları olacağını düşüyoruz. Ciddi anlamda yatırımcının Türkiye’ye gelme düşüncesi var. Ticaret hacmi 48 milyar dolar seviyesinde, bunu biraz daha dengeli pozisyona oturtturma gayreti içerisindeyiz. Çin sadece 2022 yılında 3,3 trilyon yuan Ar-Ge’ye ayırmış. Bu da şu demek gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,64’ni. Avrupa Birliği’nin ayırdığı paydan daha büyük pay. Mesela Togg ile ilgili oluşturabileceğimiz mekanizmalar ile yatırım çekmek. Türkiye’yi bu anlamda bir üretim üssü getirebilir miyiz? Bunlara bakıldığında da bir kazan kazan formülünü oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek noktasında hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.