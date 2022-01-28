​Kabaktepe sahaya inin çağrısı yaptı AK Parti teşkilatı seferber oldu ​

Şiddetli kar yağışı sırasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar İstanbul’a mahrumiyeti yaşatırken, AK Parti teşkilatları sahaya indi.

Meteoroloji uzmanlarının uyarısının ardından sosyal medya hesabından bir video mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, teşkilatına ‘sahaya inin’ çağrısı yaptı.

AK Partili belediyeler seferber oldu

Bu çağrının ardından AK Partili belediyeler sorumluluk alanı gözetmeksizin 7/24 tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına katılırken, tesislerini de vatandaşların barınma, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılaması için hizmete açtı.

Gençlik kollarından mahalle başkanlarına kadar teşkilatın her kademesinden binlerce gönüllü yolda 20 saati aşkın süre mahsur kalan vatandaşlara çay, çorba, su, sandviç, kek gibi yiyecek ve içecek ikram etti.

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İlçeleri tek tek ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Osman Nuri Kabaktepe, “Soğuk havaya rağmen gece-gündüz hiçbir karşılık beklemeden yüz binlerce vatandaşımızın yüreğini ısıtan belediyelerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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