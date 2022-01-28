Gündem Kabaktepe sahaya inin çağrısı yaptı AK Parti teşkilatı seferber oldu
İSTANBUL

Kabaktepe 'sahaya inin' çağrısı yaptı AK Parti teşkilatı seferber oldu

Şiddetli kar yağışı sırasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar İstanbul’a mahrumiyeti yaşatırken, AK Parti teşkilatları sahaya indi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kabaktepe sahaya inin çağrısı yaptı AK Parti teşkilatı seferber oldu ​
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Şiddetli kar yağışı sırasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar İstanbul’a mahrumiyeti yaşatırken, AK Parti teşkilatları sahaya indi.

Meteoroloji uzmanlarının uyarısının ardından sosyal medya hesabından bir video mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, teşkilatına ‘sahaya inin’ çağrısı yaptı.

AK Partili belediyeler seferber oldu

Bu çağrının ardından AK Partili belediyeler sorumluluk alanı gözetmeksizin 7/24 tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına katılırken, tesislerini de vatandaşların barınma, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılaması için hizmete açtı.

Gençlik kollarından mahalle başkanlarına kadar teşkilatın her kademesinden binlerce gönüllü yolda 20 saati aşkın süre mahsur kalan vatandaşlara çay, çorba, su, sandviç, kek gibi yiyecek ve içecek ikram etti.

İlçeleri tek tek ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Osman Nuri Kabaktepe, “Soğuk havaya rağmen gece-gündüz hiçbir karşılık beklemeden yüz binlerce vatandaşımızın yüreğini ısıtan belediyelerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin karla mücadelede seferberliği
GÜNDEM
İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin karla mücadelede seferberliği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı paylaştı: Ne oldu sana böyle söyle İstanbul söyle
OYNAT 01:28
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı paylaştı: Ne oldu sana böyle söyle İstanbul söyle
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının, uyarılara rağmen yeterli önlem alamayan İBB yönetimine atıf yaparak yaptığı paylaşım sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Paylaşımda İstanbullunun karlı yollarda ilerleme mücadelesinin yanı sıra 'Ne oldu sana böyle? Söyle İstanbul söyle' sözlerinin yer aldığı şarkı yer aldı.

Çok acıtıcıydı

'Çok acıtıcıydı'

Fazla kiloları yüzünden uzaya gidemedi.
Elektrik arızası için seferberlik

Elektrik arızası için seferberlik

​Bir buçuk metre karda iki kilometre yürüdüler.
CHPli vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalanın haklarını savundu

Dışişlerinden Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçe için bir felakettir.

​Taraflara sağduyu çağrısı yapıldı

​Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Ölü sayısı 145 bini aştı

Ölü sayısı 145 bini aştı

​İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu.

Kar altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.