Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım: Hapisten çıkınca takip edilecek

Adalet Bakanlığı kadına karşı şiddetle mücadelede tekerrür eden şiddet vakalarını göz önünde bulundurarak yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının şüpheli ile temasını önleyecek yeni bir uygulama geliştirildi. Artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildirilecek.

CEZAEVİNDE ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMI

Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle cezaevinde bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ETKİN MÜCADELE

Adalet Bakanlığınca kadına yönelik şiddete karşı yeni adli yılın başlamasıyla birlikte bazı yeni uygulamaları hayata geçirmişti. Buna göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli savcılar üzerinden takip ediliyor. Mağdurun daha önce şiddete uğradığının tespiti üzerine şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvuruluyor. Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılıyor. Vakaya özel uygun önleyici tedbir kararları (öfke kontrolü, stresle baş etme, madde bağımlılığı tedavisi vb.) da göz önünde bulunduruluyor. Şiddet vakalarına ilişkin tedbir kararları kolluk birimleri aracılığı ile tebliğ ediliyor.

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