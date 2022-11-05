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YEREL GÜNDEM

Kadına yönelik ayrımcı kodlar var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvenin ana teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendi. Program ardından KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadına yönelik ayrımcı kodlar var
Sümeyye Erdoğan Bayraktar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Ana teması ‘Kültürel Kodlar ve Kadın’ olarak belirlenen zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış programının ardından açıklamalarda bulunan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, zirvenin hayırlı olmasını diledi.

HEDEFİMİZ KÜLTÜREL KODLAR

Bugün de devam edecek zirve hakkında konuşan Bayraktar, “Bu yıl temamız kültürel kodlar ve kadın. Kültürler bütün toplumların devamı için kimliklerini korumaları için ve birlikte huzurlu bir şekilde var olmaları için en kıymetli varlıklarımız. Fakat ne yazık ki, bu kültürlerin içinde zaman zaman toplumun bazı kesimlerini mağdur eden, bazı kodlar ve uygulamalar da taşınabiliyor. Öncelikle bunların insan yapımı, insan üretimi uygulamalar olduğunu görerek, burada masaya yatırmamız gerektiğini düşündük. Zirvemizin hedefi bu” diye konuştu.

BASKILAR VAR

Sadece geleneksel kodların değil modern dünyanın da baskıcı kodları olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: “Güzellik baskısı gibi, hem çalışacaksın hem evine bakacaksın, her anlamda mükemmel olacaksın gibi baskılar. Kadının nasıl giyindiğiyle ilgili, şu anda Fransa’da hala bugün de Avrupa’nın ortasında çeşitli şehirlerinde, plajlara, yüzme havuzlarına haşemalı kadınların sokulmadığını, devlet tarafından bir yasakla bunun engellendiğini görüyoruz. Bunların da arkasında biz biliyoruz ki, kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var. Bunları mutlaka konuşmalıyız.”

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