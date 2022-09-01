Kağıthane'de evcil hayvanlar için özel “Pati Parkı”

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarına özel projelerinin ardından evcil hayvanlar için de yeni bir proje üretti. Kağıthane Merkez'deki Hasbahçe Mesiresi'nde 700 metrekare alana evcil hayvanlar için pati parkı yapıldı. Parkın içerisinde köpeklerin kullanımı için 10 farklı eğitim ve oyun aktivitesi bulunuyor. Köpekler için parkta tahterevalli, platform, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, ipli çember, tırmanma, slalom set, eğitim sehpası mevcut. 'Pati Park' hayvan sahiplerinden büyük ilgi gördü. Köpek sahipleri parkı istedikleri zaman kendi kontrollerinde ücretsiz kullanabiliyor. Başkan Mevlüt Öztekin, parkı ziyaret ederek hayvanseverlerle bir araya gelirken, yeni uygulamadan oldukça memnun olan vatandaşlar Pati Parkı için başkana teşekkür ettiler.

REKLAM