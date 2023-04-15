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Kahire ile normalleşmenin perde arkası: Güven ve iş birliği pekişecek

Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk kez resmi ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara’da mevkidaşı Samih Şükri’yi ağırladı. Perde arkası Yeni Şafak'a ulaşan görüşmede, dostluğun yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenin pekiştirilmesi ön planda tutuldu.

Canberk Doğan
04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü.

11 yıl sonra yeni sayfa açan Türkiye ile Mısır arasında Ankara’da gerçekleşen Dışişleri Bakanları görüşmesinin perde arkasına Yeni Şafak ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile arasında gerçekleşen görüşmede dostluğun yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenin pekiştirilmesi ön planda tutuldu. Yapılan görüşmeler kapsamında Türkiye-Mısır arasında yakın vadede planlar yapıldı. Yeni Şafak’a konuşan diplomatik kaynaklar iki ülke arasında açılan yeni sayfanın dostluk, güven işbirliğinin kısa dönemde daha da artacağını belirtti. İki ülkenin halkları arasındaki kardeşliğin hiç bitmediğini, devletler arası dostluğun yeniden başladığına dikkat çeken kaynaklar, bu durumun bir göstergesi olarak yakın zamanda vize konusunda bir açılım olacağını söyledi. Bu kapsamda Mısır tek taraflı olarak Türk vatandaşlarının vizelerini kolaylaştıracak.

LİDERLER DE GÖRÜŞECEK

Kaynaklar, Libya konusunda iki ülke arasında artık bir güven ortamı oluştuğuna dikkat çekti. Karşılıklı niyetler konusunda Türkiye ve Mısır’da Libya’nın güvenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün istendiği belirtilirken, Türkiye’nin Libya’daki varlığının hiçbiri zaman Mısır’a karşı olmadığı kaydedildi. Diğer yandan yakın dönemde ticaret, kültür ve ekonomi konularında iki ülke arası işbirliği artacak. Kaynaklar, ticarette de çeşitli adımların atılacağını belirtti. Aynı zamanda Mısır’da özel sektöre olan ilginin artması ve Türk yatırımcıların da bu konuda girişimlerinin olması bekleniyor. İki ülke arasındaki turistik ziyaretler de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanları düzeyindeki zirvenin de kısa vadede yapılması planlanıyor. Kaynaklar, görüşmede pozitif ve bölgesel gündemin yanı sıra iki ülke arasındaki dostluğun ve güvenin pekiştirildiği bir görüşme olacağını belirtti.

Geniş çaplı etkisi olacak

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Türkiye’ye yaptığı ziyaret dünya çapında dikkat çekerken, çok sayıda medya kuruluşu gelişmeyi manşetine taşıdı. Aljazeera iki ülke arasındaki yakınlaşmanın geniş çaplı etkileri olabileceğini yazdı. Washington merkezli Haber sitesi AL Monitor, dünkü tarihi zirve için “Doğu Akdeniz’in eski rakipleri yakınlaşma yolunda” ifadesini kullandı. CNN Arabistan iki bakanın dün yaptığı açıklamalarına yer verdiği haberinde ilerleyen dönemlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin de bir araya gelebileceğini yazdı. Skynews Arabia ise iki ülkenin hızla yakınlaştığına dikkat çekti ve karşılıklı atılan adımların yakında meyvesini vermesinin beklendiğini yazdı. Yunan basını da Çavuşoğlu-Şukri arasındaki görüşmelere geniş yer ayırırken, In.Gr haber sitesi, iki ülke arasındaki süreci ‘10 yıllık buzul çağının sona ermesine’ benzetti. Protothema da iki ülkenin Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde olacaklarına dikkat çekti.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togg’a dünyada herkesin ilgisinin olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togg’a dünyada herkesin ilgisinin olduğunu söyledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımız (Togg’a) Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var." dedi. Cuma namazı sonrasında vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, "Togg’un Viyana’ya geldiği günden bu yana Viyanalıların da Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiklerini arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur." diye konuştu. Türkiye’nin artık kendi aracını, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA’ların en iyisini yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakışır." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımız (Togg’a) Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var." değerlendirmesini yaptı. Avusturya ziyareti kapsamında Çavuşoğlu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştükten sonra bir iftar programına katılacak.


#Mısır
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Samih Şukri
#Dışişleri Bakanlığı
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