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Kahramanların son akşam yemeği: Şehitlerimizin yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 6 kahramandan 4'ünün yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

11:52 - 26/12/2023 Salı
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Şehitlerin son fotoğrafları
Şehitlerin son fotoğrafları

Kuzey Irak'ta üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğarken kahreden ayrıntılar da ortaya çıkıyor.


Pençe-Kilit Harekat bölgesi
ndeki şehitlerimizin şehadete ermeden önceki yakın tarihli video ve fotoğraflarına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar yürekleri dağlıyor.

22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit düşen 6 askerden 4'ünün yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.




Özgür Özel’in şehit cenazesinde protesto edilmesinin sebebi: Terör sempatizanlarına sempatizanlık
Özgür Özel’in şehit cenazesinde protesto edilmesinin sebebi: Terör sempatizanlarına sempatizanlık

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Düzenlenen törene, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak Özel'in cenaze törenine katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. CHP Genel Başkanı’nın bu boyutta protesto edilmesinin sebebi, HDP’nin PKK ile alakası olmadığını savunmasından, TBMM’de terör saldırısına karşı yayınlanan bildiriye imza atmamasına kadar bir sürü olay içeriyor.



Birlikte yemek yediler


Bir Instagram hesabından paylaşılan ve 6 kahramandan 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı ortaya çıktı.


Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

"Bir fotoğraf 4 şehit" notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, "Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma" mesajına da yer verildi.



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