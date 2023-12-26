Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Düzenlenen törene, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak Özel'in cenaze törenine katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. CHP Genel Başkanı’nın bu boyutta protesto edilmesinin sebebi, HDP’nin PKK ile alakası olmadığını savunmasından, TBMM’de terör saldırısına karşı yayınlanan bildiriye imza atmamasına kadar bir sürü olay içeriyor.