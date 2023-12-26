Kuzey Irak'ta üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğarken kahreden ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit düşen 6 askerden 4'ünün yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.
Birlikte yemek yediler
Bir Instagram hesabından paylaşılan ve 6 kahramandan 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı ortaya çıktı.
"Bir fotoğraf 4 şehit" notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, "Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma" mesajına da yer verildi.