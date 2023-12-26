22 Aralık’ta Hakurk’ta şehit düşen 6 asker için Hakkari’de tören düzenlendi. Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32), Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı (31), Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca (23), Çağatay Erenoğlu (25) ve Emre Taşkın’ın (22) naaşları Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na getirildi. Tugaydaki törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

GÜLER YENİ TALİMATLAR VERDİ

Bakan Güler, beraberindeki komutanlarla törenden sonra karargaha geçti. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi’ndeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Ardından da birliklere operasyona ilişkin

yeni talimatlar verildi.

56 TERÖRİST ETKİSİZ

12 askerin şehit düşmesinden sonra Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlar sürüyor. Mehmetçik, saldırılara çok sert karşılık verdi. Saldırıdan hemen sonra Pençe-Kilit Bölgesi’nde teröristlerin peşine düşen Mehmetçik, 30 teröristi etkisiz hale getirmişti. Ardından Hava Kuvvetleri devreye girdi. PKK, Irak’ın kuzeyiyle birlikte Suriye’de de vuruldu. F-16’lar her iki bölgede tespit edilen terör hedeflerini imha etti. PKK’lı elebaşlarının da içinde bulunduğu mağara ve sığınaklar ile petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef havaya uçuruldu, dün de SİHA’larla Suriye’nin Kamışlı bölgesindeki petrol ve enerji tesislerine yönelik 10 hava harekatı düzenlendi. Bu bombardımanlar sonucu 26 terörist daha öldürüldü. Saldırıdan sonra Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 56’ya çıktı.

Erdinç Bolcal.

MİT çizdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu “Ali Xebat” kod adlı Erdinç Bolcal, Irak’ın Süleymaniye şehrinde öldürüldü. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim verip gençleri PKK’ya katılmaları için ikna eden PKK’lı Bolcal, daha sonra Irak’ın kuzeyine geçip Süleymaniye ve Kerkük’te sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyeti yürütmeye başlamıştı. PKK’lı elebaşını takibe alan MİT, Bolcal’ın Kerkük’teki Türkmenlere saldırı hazırlığı yaptığını tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Teröristlere eğitim ve talimatlar veren elebaşı, beraberindeki örgüt mensupları ile birlikte Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi.







