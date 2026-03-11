Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; deprem saat 13.58'de meydana geldi.
Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
Ekiplerin ilk incelemelerine göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
#Kahramanmaraş
#Göksun
#Deprem
#AFAD