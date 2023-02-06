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Gündem

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

AFAD: Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04:34 . 6/02/2023 Pazartesi
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Kahramanmaraş'ta deprem.

Kahramanmaraş'ta deprem.

AFAD: Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3. seviye alarm verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bölgede 3. seviye alarm verildi. Çalışmaları AFAD ile birlikte yürütüyoruz.

Hatay'da yıkılan bir bina

Hatay/İskenderun

Gaziantep'te vatandaşlar sokaklara çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ilinde de hissedilirken vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı.

Malatya'da bir bina yıkıldı

Malatya'da deprem sonrası yıkılan bir bina görüntülendi.

Ayrıntılar geliyor...



#Deprem
#AFAD
#Diyarbakır
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4 büyüklüğünde bazı binalar yıkıldı: Enkazda arama çalışmaları başladı
Mobil baz istasyonları deprem bölgelerine yönlendirildi
Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş Valisi'ni arayarak bilgi aldı
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