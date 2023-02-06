Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.