Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ta deprem.
AFAD: Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bölgede 3. seviye alarm verildi. Çalışmaları AFAD ile birlikte yürütüyoruz.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ilinde de hissedilirken vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı.
Malatya'da deprem sonrası yıkılan bir bina görüntülendi.
Ayrıntılar geliyor...