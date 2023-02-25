Kahramanmaraş'ta Bakan Koca'nın boynuna sarılan depremzede: Alayınızın ayağına taş değmesin

Depremzede teyze ve Bakan Koca'nın diyaloğu duygulandırdı.
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından yaralarını sarıyor. 11 ili etkileyen depremler sebebiyle zor durumda kalan depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor. Bu kapsamda binlerce depremzede çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.
Depremzede kadın boynuna sarılıp teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Kahramanmaraş’ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzedeleri ziyaret etti.
Ziyaret sırasında yanına gelen bir depremzede kadın hem dua etti, hem de Bakan Koca’yı yakından gördüğü için duyduğu memnuniyeti dile getiren depremzede, "Ben seni çok görmek istiyordum ya." diyerek teşekkür etti.
"Alayınızın ayağına taş değmesin"
Depremzede kadın, "Bize geldin yüzümüzü güldürdün ya, ömür boyu yüzün solmasın senin. Vatandaşımıza, milletimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'ım ömür boyu başımızdan eksik etmesin. Sizi de. Alayınızın ayağına taş değmesin. Allah bizim yaşadıklarımızı size yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
"Bu afeti hep bir birlikte aşacağız"
Yaşlı kadın, Bakan Koca’ya depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek acısını paylaştı. Koca’da teselli ederek bol bol dua etmesini isteyerek “Bu afeti hep bir birlikte aşacağız. Bize bol bol dua et.” dedi.