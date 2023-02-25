|
Reklam
Reklam
Gündem

Kahramanmaraş'ta Bakan Koca'nın boynuna sarılan depremzede: Alayınızın ayağına taş değmesin

Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir afetzede kadının sevgisiyle karşılaştı. "Korona zamanında da sen bizi hep uyarıyordun" diyen depremzede, Bakan Koca'ya sarılıp "Alayınızın ayağına taş değmesin. Allah bizim yaşadıklarımızı size yaşatmasın" sözleri duygulandırdı.

09:36 . 25/02/2023 Cumartesi
IHA
Depremzede teyze ve Bakan Koca'nın diyaloğu duygulandırdı.

Depremzede teyze ve Bakan Koca'nın diyaloğu duygulandırdı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından yaralarını sarıyor. 11 ili etkileyen depremler sebebiyle zor durumda kalan depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor. Bu kapsamda binlerce depremzede çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Depremzede kadın boynuna sarılıp teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Kahramanmaraş’ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yanına gelen bir depremzede kadın hem dua etti, hem de Bakan Koca’yı yakından gördüğü için duyduğu memnuniyeti dile getiren depremzede, "Ben seni çok görmek istiyordum ya." diyerek teşekkür etti.

"Alayınızın ayağına taş değmesin"

Depremzede kadın, "Bize geldin yüzümüzü güldürdün ya, ömür boyu yüzün solmasın senin. Vatandaşımıza, milletimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'ım ömür boyu başımızdan eksik etmesin. Sizi de. Alayınızın ayağına taş değmesin. Allah bizim yaşadıklarımızı size yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

"Bu afeti hep bir birlikte aşacağız"

Yaşlı kadın, Bakan Koca’ya depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek acısını paylaştı. Koca’da teselli ederek bol bol dua etmesini isteyerek “Bu afeti hep bir birlikte aşacağız. Bize bol bol dua et.” dedi.




#Kahramanmaraş
#Fahrettin Koca
#deprem
2 saat önce
default-profile-img
Kahramanmaraş'ta Bakan Koca'nın boynuna sarılan depremzede: Alayınızın ayağına taş değmesin
Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor: Çamur yağabilir
Doç. Dr. Uğur Tuztaşı: Sismik izolatör tek başına kesin çözüm değil
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
MSB'nin kurduğu seyyar sahra hastanesinde 34 ağır ameliyat yapıldı
Azerbaycan'da kurulan Kardeş Yardımı Platformu afet bölgesine yardımlarını sürdürüyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.