Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem son dakika olarak duyuruldu.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kısa süren deprem sonrası herkes hayatına kaldığı yerden devam etti.
4 Mart Pazartesi meydana gelen son depremler listesi
04-03-2024 11:26:04 38.2089 37.4081 7 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
04-03-2024 11:13:20 38.1061 36.9881 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
04-03-2024 10:48:19 39.4678 28.1486 7 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
04-03-2024 10:38:13 36.3967 33.9564 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin)
04-03-2024 10:27:33 38.0594 27.4267 7 ML 1.6 Torbalı (İzmir)