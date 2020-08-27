Kahramanmaraş'ta 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu için itfaiye seferber oldu

Düzce'de sevimli kedinin bakkaldan kek aldığı anlar kameraya yansıdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bakkallık yapan Mustafa Işık, yaklaşık bir yıldır baktığı sokak kedisinin bakkala girerek paket keklerden alıp kaçtığını söyledi. Akçakoca'ya bağlı Fakıllı köyünde bakkallık yapan Mustafa Işık, 'Benimle içeri girer ve direk raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı kaçırır. Orada paketi yırtıp keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direk onu seçer. Müşteriler kedinin kek çaldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor' dedi.