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Gündem Kahramanmaraşta 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu için itfaiye seferber oldu
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Kahramanmaraş'ta 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu için itfaiye seferber oldu

Kahramanmaraş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbarla Şekeroba Mahallesi'ne giden itfaiye ekibi, yavru bir kedinin 18 metre yüksekliğindeki kuyuya düştüğünü gördü. Ekipler yavru kediyi kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Gerçekleşen hummalı çalışma ise sonuç verdi.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yavru kedi kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yavru kedi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir kedi yavrusunun kuyuya düştüğü ihbarı üzerine ilçenin Şekeroba Mahallesi'ne gitti.

İtfaiye, annelerinin terk ettiği yavru kedileri kurtardı
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İtfaiye, annelerinin terk ettiği yavru kedileri kurtardı

Kurtarılan yavru kedi, sahibine teslim edildi

  • Ekiplerin zehirli gaz ölçümü yapmasının ardından bir itfaiye eri solunum cihazı kullanarak, 18 metre derinliğinde ve bir kısımının da su dolu olan kuyuya indi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından sağ şekilde çıkarılan kedi yavrusu sahibine teslim edildi.

Düzce'de sevimli kedinin bakkaldan kek aldığı anlar kameraya yansıdı
OYNAT 00:45
Düzce'de sevimli kedinin bakkaldan kek aldığı anlar kameraya yansıdı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bakkallık yapan Mustafa Işık, yaklaşık bir yıldır baktığı sokak kedisinin bakkala girerek paket keklerden alıp kaçtığını söyledi. Akçakoca'ya bağlı Fakıllı köyünde bakkallık yapan Mustafa Işık, 'Benimle içeri girer ve direk raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı kaçırır. Orada paketi yırtıp keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direk onu seçer. Müşteriler kedinin kek çaldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor' dedi.
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