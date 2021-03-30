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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş Askeri Gazinosu Subay ve Astsubay Orduevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. TOMA'nın da müdahalede destek verdiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma işlemleri devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Kahramanmaraşta orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazi Paşa Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Askeri Gazinosu Subay ve Astsubay Orduevi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

TOMA'nın da müdahalede destek verdiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma işlemleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yangın alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Güngör, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangına 20 araçla 4 dakika içerisinde müdahale ettiklerini dile getiren Güngör, "Yangın söndürüldü ve soğutma işleminin son aşamasına gelindi. Az bir hasarımız var, önemli olan herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Tabi bunlar telafi edilir. Allah daha büyük kaza vermesin." dedi.

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