Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti HDPli vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
POLİTİKA

Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti: HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

Eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık’ı disipline sevk eden HDP, şimdi de Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in ‘tecavüz’ skandalıyla gündemde. Seçim çalışması için ikna ettiği D.K.’yı Midyat’ta bir eve götüren Çelik, orada kadınla birlikte kahve içti. Uyuyakalan D.K., tecavüze uğradığını uyandıktan sonra fark etti. D.K., Çelik’in kendisine, “Eğer duyulursa yöre halkı benim için ‘erkektir bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız” dediğini de aktardı.

Osman Özgan Yeni Şafak
HDP’li Tuma Çelik’in, yerel seçim çalışmaları sırasında Midyat’ta bir dernekte tanıştığı kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.
HDP’li Tuma Çelik’in, yerel seçim çalışmaları sırasında Midyat’ta bir dernekte tanıştığı kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

HDP'li Mensur Işık'ın eşini darp ettiği haberlerinin ardından şimdi de HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay Mardin Midyat'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çelik, Ocak 2019'da partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında Midyat'taki bir Süryani derneğinde düzenlenen programa katıldı. HDP'li Çelik, burada tanıştığı D.K.'ya seçim çalışmalarını birlikte yürütmeyi teklif etti. Ancak D.K., söz konusu teklifi kabul etmeyince Çelik, bu sefer birlikte kahve içmek istediğini söyledi.

HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı
GÜNDEM
HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı

EVE DAVET ETTİ

D.K., söz konusu teklifi kabul etmesi üzerine Çelik ile birlikte Midyat'ta bir eve gitti. Tecavüz olayı da ikilinin gittiği bu evde yaşandı. Çelik, söz konusu tecavüz skandalının ardından kendisini şikayet edeceğini söyleyen D.K.'yı tehdit ve şantajlarla vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Çelik'in bu tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen D.K., olayın yaşandığı dönemde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
GÜNDEM
HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti

TEHDİT ETTİ

Tecavüze uğrayan D.K., ifadesinde, Çelik'in kendisini ilaçla uyuttuğunu ileri sürdü. Eve gitmelerinin ardından kahve içtiklerini ancak kahveyi içtikten sonra uyuyakaldığını söyleyen kadın, uyandıktan sonra Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini anladığını ifade etti. D.K., ifadesinde ayrıca, HPD'li Çelik'in kendisini Süryani dernek başkanının evine götürdüğünü anlattı. D.K., Çelik'in kendisine, "Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız" dediğini de aktardı.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

  • Yürütülen soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz Çarşamba günü, partisinden istifa eden Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak. Olayın medyaya yansımasından sonra HDP’den talep gelmemesine rağmen, Çelik istifa ettiğini duyurdu.

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.
Abone Ol Google News
Hakkınızı helal edin

'Hakkınızı helal edin'

Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro ve not bıraktı.
8 maçlık hasret bitti

8 maçlık hasret bitti

​Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Gözleri kamaştırdı

Gözleri kamaştırdı

​Türkiye'nin Otomobili'nin yeni fotoğrafları ilgi topladı.
Bu saatlere dikkat!

Bu saatlere dikkat!

​Meteoroloji sıcak havaya karşı uyardı.
Beş ili <br>özellikle açıkladı

Beş ili
özellikle açıkladı

Bakan Koca, son 3 günün detaylarını paylaştı.
Faul kime yapıldı?

Faul kime yapıldı?

​Galatasaray-Göztepe maçında tartışma çıkaran karar.
Türkiye'nin gurur günü

Türkiye'nin gurur günü

Erdoğan yerli otomobil fabrikasının temelini attı ve tarih verdi.
Dadaşlar yeniden Süper Lig'de

Dadaşlar yeniden Süper Lig'de

​Hatayspor'un ardından Erzurumspor da Süper Lig'de.
Twitter saldırısının perde arkası

Twitter saldırısının perde arkası

​Olayın ardındaki hackerlar her şeyi itiraf etti.
Katolik rahipten Ayasofya övgüsü

Katolik rahipten Ayasofya övgüsü

"Erdoğan, tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdı."
Karantinadaki vatandaştan vefa örneği

Karantinadaki vatandaştan vefa örneği

Yurtta odasında kaldığı öğrencilere 400 euro bırakmış.
İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'da polise silahlı saldırı

Hain saldırıda ağır yaralanan polisimiz şehit oldu.
Batı fonu tescillendi

Batı fonu tescillendi

​"Haber değil yorum üretiyorsunuz, Sputnik kadar olamadınız!"
Sıcaklık 8 dereceye kadar artacak

Sıcaklık 8 dereceye kadar artacak

​Uzmanlar, aniden yükselen sıcaklıklara karşı uyardı.
Cezanın <br>nedenini açıkladı

Cezanın
nedenini açıkladı

​Ahmet Ağaoğlu men kararının detaylarını anlattı.
Tahammül edemediler!

Tahammül edemediler!

​AB, Polonya'nın LGBT karşıtı belediyelerine yardımı kesiyor.
Garajından çıktı

Garajından çıktı

​TOGG'dan bugünkü tören öncesi heyecanlandıran paylaşım

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.