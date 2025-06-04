Kalbindeki 4 santimlik deliği kapattılar: Mucize ameliyat binlerce kişiye umut olabilir

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 yaşındaki çocuğun kalbinde 4 santimetrelik Atrial Septal Defekt (doğumsal delik) tespit edildi.





Meme altından yapılan kesiyle operasyon düzenlenen hasta, göğüs kemiği açılmadan yapılan ameliyatla tedavi edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Engin Gürcü, hastanenin çocuk kardiyoloji polikliniğine müracaat eden hastaya yapılan tetkikler sonucunda Atrial Septal Defekt tanısı konulduğunu ve kalbinde yaklaşık 4 santimetrelik doğuştan olan delik olduğunun tespit edildiğini bildirdi.





Gürcü, tedavi edilmeyen hastalarda 30-40 yaş civarında, kalp kapaklarında yetersizliklere ve felce neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Standart açık kalp ameliyatı, göğüs kafesinin ön kısmının tamamıyla açılması yoluyla yapılır. Çok zor bir teknik olan meme altından yapılan kesiyle gerçekleştirilen bu tür operasyon uygulanan hastalarımız daha kısa zamanda hastaneden çıkar ve hatta çok kısa bir sürede normal günlük yaşantısına dönebilir. Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Erdinç Öz, Çocuk Kardiyolojisi uzmanlarımız Dr. Derya Aydın ve Dr. Doğan Çağrı Tanrıverdi ile hastanın kalbindeki deliğin kapalı yöntem olan anjiyografik şemsiye yöntemiyle kapatılamayacak kadar büyük olduğu, bu nedenle açık kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verdik. Başarılı geçen ameliyat sonucu hastamızı şifayla hastanemizden taburcu ettik."





Başhekim Op.Dr. Hasan Keser de genç hastaya Çanakkale'de ilk kez uygulanan bu teknik sayesinde başarılı bir sonuç elde edildiğini dile getirerek,





"Hastamızın sağlığına kavuşarak ayrılması bizler için çok önemli. Emeği geçen uzman hekimlerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.







