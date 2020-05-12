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Gündem Kalemşörlerin cezasına onama 17 sanığa verilen hapis cezası onandı, bazı isimlerin cezası ise bozuldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kalemşörlerin cezasına onama: 17 sanığa verilen hapis cezası onandı, bazı isimlerin cezası ise bozuldu

Yargıtay, FETÖ’nün medya ayağına ilişkin davada, Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen ve Abdullah Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Yüksek Mahkeme, şarkıcı Atilla Taş’a “örgüte yardım”dan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını ise bozdu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Taş’ın eylemlerinin, “Cumhurbaşkanına hakaret ve Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçunu oluşturduğu belirtildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, söz konusu davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, oy birliğiyle aldığı kararla, sanıklardan Hanım Büşra Erdal, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı’ya “Silahlı terör örgütü üyeliği”nden verilen hapis cezalarını onadı. Kararda, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal hakkında temel ceza belirlenirken, örgütsel konumları ve faaliyetlerinin yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği, ancak aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığı kaydedildi.

GAZETECİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

  • 16. Ceza Dairesi, sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’a “Terör örgütü üyeliği”nden verilen hapis cezasını bozdu. Suç vasfında yanılgıya düşüldüğü değerlendirilen kararda, sanıkların eylemlerinin, örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yeterli olmadığı aktarıldı. Kararda, mesleki faaliyetleri ve bulundukları konumlar ile şahsi niteliklerine dikkat çekilen sanıkların eylemlerinin, gazetecilik faaliyeti kapsamında da değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu eylemlerin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etmek suçunu oluşturduğu vurgulandı.

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