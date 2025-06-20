Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki V.G. isimli şahıs, Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Durumunun ağır olduğu tespit edilen hasta için acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevk talep edildi.