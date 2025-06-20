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Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi

13:4620/06/2025, vendredi
IHA
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Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki V.G. isimli şahıs, Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Durumunun ağır olduğu tespit edilen hasta için acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevk talep edildi.


Sağlık Bakanlığı'ndan istenen hava ambulansı kısa sürede ilçeye ulaşarak sahaya iniş yaptı. V.G., ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi. Burada tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




#Malatya
#Darende
#Kalp krizi
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#Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi
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