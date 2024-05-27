Kamyona çarpan araç ters döndü: Ölü ve yaralılar var

Peru'nun La Oroya şehrinde yolcu otobüsü ile kargo treninin hem zemin geçitte çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Peru Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.