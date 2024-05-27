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Kamyona çarpan araç ters döndü: Ölü ve yaralılar var

Burdur'da kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde olan kamyonla çarpıştı. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

20:18 - 27/05/2024 lundi
IHA
Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, bir kamyonla çarpıştı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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