Kandil'in tutsakları

AK Parti’nin yeni yasama yılı ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde Millet İttifakı ortakları vardı. Konuşmasının başında yeni anayasa çağrısını yineleyen ve “Biz Türkiye’nin gündemine getirdiğimiz ülkemizin ilk sivil anayasası teklifimizde samimiyiz” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YENİ ANAYASA

Diğer partilerden de hazırlıklarını paylaşmalarını bekliyoruz. Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Öncelikle diğer partilerin anayasa tekliflerini açıklamaları gerekiyor. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız. Milletimizin sandıktaki kararı da başımız gözümüz üstünedir.

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İLK 4 MADDE KILIÇDAROĞLU’NUN FİKRİ Mİ?

Gençlerimize tavsiyemiz, kendilerine emanet edeceğimiz bu ülkenin ve milletin geleceği için kimin ne hayali, ne projesi, ne gayreti var ona bakmalarıdır. Sırf konuşmuş olmak, birilerine hoş görünmek, günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Mesela biz ‘yeni anayasa’ diyoruz birileri de ‘gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz’ diyerek, hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpıyor. İttifakın diğer kanadı da aynı şeyleri söylüyor. Buradan soruyorum, acaba Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri tüm CHP’lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Bu CHP’nin kurumsal iradesiyle ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP, anayasa gibi temel bir konuda başlayarak HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Yok, eğer bu Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyle, bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir.

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Tarih CHP gibi cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır.

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