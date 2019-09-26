Gündem Kandilliden deprem açıklaması Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı
İSTANBUL

İstanbul'daki depremle ilgili Kandilli'den açıklama: 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı

Kandilli'den deprem açıklaması: Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı

Marmara Denizi üzerinde Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut, "20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'daki depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden açıklama yapıldı.
İstanbul'daki depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden açıklama yapıldı.

İstanbul’da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden depremle ilgili açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru yaptığı açıklamada, depremin İstanbul ve Tekirdağ’da hissedildiğini belirterek şunları söyledi:
  • "Bugün Türkiye saati ile 13:59’da Silivri’nin yaklaşık 20-25 km güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul’a 75 km mesafede 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 km derinlikte oluşmuştur. 24 Eylül 2019’da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1.5 ile 3.7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar 15 tane artçı deprem olmuştur. Bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 büyüklüğündeki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD’ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz."

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"Büyük depremin öncüsü diyemeyiz"

Doğru, "Meydana gelen depremin büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi? sorusuna ise ‘’1999 yılında beri ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi’nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun" şeklinde yanıt verdi.

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Önemli bir test oldu

Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise depremin çok önemli bir test olduğunu belirterek, "Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizin takdirinize sunuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu" dedi.

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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut ise, "Geçenlerde meydana gelen depremden bu yana bizim alışıla gelmiş, ana şok artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremler. Sonrasında böyle bir deprem yaşadık. 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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