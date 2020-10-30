Kandilli'den son dakika açıklaması: 30-40 km fay kırıldı, deprem sonrası tsunami oldu Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptı. Özener "Deprem'de 30-40 km fay kırıldı. En büyüğü 2.9 olan 21 artçı oldu. Deprem sonrası tsunami oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 30 Ekim 2020, 17:04 Son Güncelleme: 30 Ekim 2020, 17:48 Yeni Şafak