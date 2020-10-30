Kandilli'den son dakika açıklaması: 30-40 km fay kırıldı, deprem sonrası tsunami oldu
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptı. Özener "Deprem'de 30-40 km fay kırıldı. En büyüğü 2.9 olan 21 artçı oldu. Deprem sonrası tsunami oldu" ifadelerini kullandı.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Kandilli açıklama yapıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor.
Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Artçılara hazırlık olunmalı.