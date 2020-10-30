Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kandilliden son dakika açıklaması 30-40 km fay kırıldı, deprem sonrası tsunami oldu
İSTANBUL

Kandilli'den son dakika açıklaması: 30-40 km fay kırıldı, deprem sonrası tsunami oldu

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptı. Özener "Deprem'de 30-40 km fay kırıldı. En büyüğü 2.9 olan 21 artçı oldu. Deprem sonrası tsunami oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptı.
Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Kandilli açıklama yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

  • 1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor.

Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Artçılara hazırlık olunmalı.


Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
GÜNDEM
Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız
DÜNYA
AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı İzmir'e giderken uyardı: Trafik yoğunluğu oluşturmayın
GÜNDEM
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı İzmir'e giderken uyardı: Trafik yoğunluğu oluşturmayın

Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız
GÜNDEM
Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
OYNAT 00:47
İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in birçok ilçesinde binalar yıkıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu
OYNAT 00:44
Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası Alaçatı ve Seferihisar sahillerinde denizin metrelerce çekildiği görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
OYNAT 00:41
İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
İzmir Seferihisar merkezli depreme evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları şiddetin boyutunu da gözler önüne serdi.

Binalar yerle bir: İzmir'de deprem sonrası yıkılan bina çevresinde panik anları
OYNAT 01:28
Binalar yerle bir: İzmir'de deprem sonrası yıkılan bina çevresinde panik anları
İzmir Bornova'da yaşanan deprem sonrasında yıkılan bir binada kurtarma çalışmaları başladı. Çevredekilerin yaşadığı büyük panik kameralara yansıdı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
OYNAT 00:22
İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.

İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
OYNAT 00:22
İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
OYNAT 00:29
Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.


Abone Ol Google News
Hareketliliği düşürmeliyiz

Hareketliliği düşürmeliyiz

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Kaybımız 6ya yükseldi

Kaybımız 6'ya yükseldi

​AFAD son bilgilileri açıkladı.

Tekneler böyle sürüklendi

Tekneler böyle sürüklendi

​Depremin etkisiyle oluşan akıntı anı kamerada.

Ege'de <br>maçlar ertelendi

Ege'de
maçlar ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.

Henüz bilgi yok

Henüz bilgi yok

​İzmir Valisi Köşger'den yaşanan depremle ilgili flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.