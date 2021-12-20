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AMASYA

Kapadokya'dan dönen tur otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

Kapadokya'dan Amasya'ya giden 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkiinde, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Kapadokyadan dönen tur otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı
Kazada 27 kişi yaralandı.

Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Kapadokya’dan dönen Doğan Sarı idaresindeki 52 ABJ 427 plakalı turizm şirketine ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Kaza yapanların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

VALİ MASATLI'DAN YARALILARA ZİYARET

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tedavi altına alınan yaralıları, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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