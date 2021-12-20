Kapadokya'dan dönen tur otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

Ekonomi

MÜSİAD'dan yeni ekonomi modeline destek: Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), hükümetin yeni ekonomi modeline destek açıklaması yayımladı. MÜSİAD açıklamasında "Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.