Kapadokya'dan dönen tur otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Kapadokya’dan dönen Doğan Sarı idaresindeki 52 ABJ 427 plakalı turizm şirketine ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Kaza yapanların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
VALİ MASATLI'DAN YARALILARA ZİYARET
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tedavi altına alınan yaralıları, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.