Kar yağışı nedeniyle 24 saattir ilçeye elektrik verilemiyor: Yollar kapandı eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye 24 saattir elektrik verilemiyor.

24 SAATTİR ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, yaptığı açıklamada, aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren ilçeye elektrik verilemediğini söyledi.

AA Kahramanmaraş'ta kar yağışı

İlçede elektrik kesintisinin 24 saattir devam ettiğini, bu nedenle sıkıntılar yaşandığını aktaran Aydın, "Halkımız elektrikten dolayı sıkıntılı. Yoğun kar yağışından dolayı elektrik direklerinin yıkıldığı ve iletim hatlarında ciddi hasarların olduğu tespit edildi. Bütün herkes bu kış şartlarını hafifleştirmeye çalışıyor. Ancak elektrik işi bizi çok ciddi sıkıntıya sokacak. Elektriğin bir an önce en azından ilçe merkezine ulaştırılması için gayretli bir çalışma var. Biz de destek noktasında gayret içindeyiz." diye konuştu.

Bölgenin elektrik mağduriyetinin giderilerek hayatın normale dönmesi yönünde bütün çabaların gösterildiğini ifade eden Aydın, "Rabbim bizi bir an önce elektriğe kavuşturur. Halkımız da normal yaşama devam eder diye umut ediyoruz." dedi.

AA Kahramanmaraş'ta kar yağışı

Esnaflardan Rabia Arslan ise elektrik kesintisinden dolayı sipariş alamadıklarını belirterek, "Müşteri gelmiyor. Dolabımız çalışmıyor. Makinelerimiz çalışmadığı için yufka çıkartamıyoruz. Evlerde de aynı sıkıntı var." ifadesini kullandı.

İsa Bağrıaçık da bu süreçte müşterilere araç şarjı ve powerbank sattıklarını, taleplere yetişemediklerini söyledi.

Esnaflardan Ramazan Özdemir, ilçede gaz lambası satışlarının arttığını, kendisinin de aynı ürünü kullanmak zorunda olduğunu belirtti.

AA Kahramanmaraş'ta kar yağışı

AA Kahramanmaraş'ta kar yağışı

Saim Kenger ise ilçede jeneratör, gaz lambası, gaz yağı ve birçok aydınlatma grubunda satışların arttığını söyledi.

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Selçuk Ayhan da müşterilerinin soğukta oturduğunu, kesintiden dolayı imalatların çalışmadığını, üretim yapamadıklarını dile getirdi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Afşin ilçesinde 6 mahallede, Andırın ilçesinde ise 9 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göksun ilçe genelinde, Andırın ilçesinin Geben mahallesindeki Altınyayla ve Akifiye ortaokullarında, Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu, Başdervişli Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu ve Beşenli Ortaokulu’nda eğitim öğrenime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonucu merkez Onikişubat ilçesinin Kaynar, Kumarlı, Çukurhisar ve Kurucuova mahalleleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Başdervişli, Elmacık, Kemallı, Zorkun, Ağabeyli ve Mahmutlar mahalleleri, Afşin ilçesinin Dağlıca ve Topaktaş mahalleleri ile Göksun ilçesinin Hacıkodal ile Kavşut mahalle ve grup yolları ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.