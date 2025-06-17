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Karabük'te 2 katlı ev küle döndü

Karabük'te 2 katlı ev küle döndü

11:1117/06/2025, Salı
IHA
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Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Eflani ilçesi Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.




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