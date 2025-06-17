Karabük'te 2 katlı ev küle döndü

Eflani ilçesi Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.